民眾黨徵召黃國昌參選新北市長 議員提名名單也出爐





2026縣市長選舉，民眾黨正式徵召黃國昌參選新北市長。黨內中央委員會，通過選決會舉薦，除了徵召黃國昌之外，也通過新一波議員提名，黨主席黃國昌也強調，一定勇往直前、全力奮戰。

民眾黨2026年直轄市、縣市新一波議員提名名單如下：

基隆市第五選區（安樂區）議員參選代表：李文耀

新北市第十一選區（金山、萬里、汐止區）參選代表：陳語倢

新竹縣第九選區（竹東鎮、五峰鄉）議員參選代表：鍾心渝

彰化縣第三選區（和美鎮、線西鄉、伸港鄉）議員參選代表：蘇智弦

彰化縣第八選區（二林鎮、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉）議員參選代表：洪雅婷

黃國昌指出，每位候選人披上台灣民眾黨的戰袍，就要秉持本黨「共容、共融、共榮」的核心理念，勇往直前、全力奮戰，努力讓台灣變得更好，相信每位具備深厚的專業素養，擁有服務熱誠的夥伴，未來都能持續深入地方、傾聽民意，以最大的努力和誠意完成民眾託付，透過實際行動與政策促進地方發展、增進人民福祉。

黃國昌也強調，自已在新北長的選舉，天天都在追趕跑跳碰「追求更好、趕行程、跑基層、跳脫框架、碰民意」，全力以赴突破傳統政治窠臼，展現說到做到的執行力，會以具體的行動帶給新北市民一個不一樣的新北，讓市民朋友為新北感到驕傲。而面對在野合作也始終秉持最大風度，黃國昌表示，不論是黨內提名初選或是政黨彼此競合，所有良性競爭都是民主的展現，每位有志之士都該正面迎戰，展現優勢、證明自己是最好的人選、成為人民最好的選擇。

此外，民眾黨今日會中也公布2026 年直轄市、縣市議員新一波提名選區公告，提名選區包含：雲林縣斗六市莿桐鄉林內選區、雲林縣西螺二崙崙背選區，將各提名一名參選人，從2月5日上午9點起公告登記，至2月11日下午6點截止，詳情請參閱官網黨務公告。

（封面圖／東森新聞）

