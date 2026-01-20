民眾黨恐闖關《不在籍投票法》 民團呼籲：先審中選會人事、暫緩修法

經民連、台灣前進陣線今（20）日召開記者會呼籲暫緩審議《不在籍投票法》，先審中選會人事。 圖：經民連提供

[Newtalk新聞] 民眾黨團日前所提《不在籍投票法》草案已逕付二讀，並於15日進行朝野協商，最快將於1月23日闖關表決。經民連、台灣前進陣線今（20）日召開記者會呼籲，立法院應緩議該草案，先行審查中央選舉委員會人事同意權案，待新一屆中選會成立並提出完整可行性評估後，再行討論不在籍投票制度。

經民連智庫召集人賴中強指出，立法院去年底通過的原住民族不在籍投票，僅適用於山地原住民與平地原住民立委選舉，總選舉人數約43萬人，屬於高度限縮、低風險的制度設計；相較之下，民眾黨版本卻試圖一次推動涵蓋所有選舉與公投的全面不在籍投票，規模與複雜度完全不同。

賴中強以2026年底九合一地方選舉為例指出，全面不在籍投票意味全國約1,954萬名選民，得申請自1萬7千多個投票所移轉至其他投票所投票，涉及多達8,896種選票的申請、名冊編造、移交、領票、開票與計票程序，其行政負擔與防弊風險，遠超過現行原住民立委不在籍投票制度。

針對草案設計漏洞，他進一步指出，依民眾黨版本，選民僅需於投票60日前提出書面申請並送達戶籍地選委會，即可完成不在籍投票申請，卻未要求本人親至戶政機關核對身分，極可能導致「冒名移轉」風險。他警告，若有心人士冒名申請，選民甚至可能直到投票當天才發現投票權已遭移轉，勢必引發大量爭議與訴訟。

賴中強也指出，過去台灣曾出現以扣留身分證方式進行賄選的案例，若在此制度下，賄選集團甚至無須扣留證件，只要針對特定選區大量提出冒名移轉申請，即可實質剝奪選民投票權，且不涉及金流，更難以追查。

對於民眾黨強調其版本非郵寄、非電子投票，而是「實體選票移轉」的不在籍投票，賴中強認為，實體選票移轉反而帶來更高的行政與防弊難度。他指出，九合一選舉涉及近9千種選票，光是選票運送與點交就存在極高風險，而現行選務「帳要平、零瑕疵」的計票原則，在此制度下恐難以落實，勢必衝擊社會對選舉結果的信任。

台灣基進台北黨部主委、台北市內湖南港市議員參選人吳欣岱表示，深化民主不在於讓投票「更方便」，而在於公民親自走進投票所、親手投入選票，共同承擔民主共同體的未來。她指出，在中國高度介選風險下，引入高爭議、高複雜度的不在籍投票制度，等同替民主制度打開破口，完全沒有必要。

台灣綠黨共同召集人、新北新莊市議員參選人甘崇緯指出，移轉投票制度涉及大量細節與配套，必須經過公聽會與內政委員會充分討論，並在不違反秘密投票原則下審慎推動。他舉例指出，若偏鄉選票在都市投開票所僅有單張，恐導致選民投票意向被反推，違反憲法保障的秘密投票原則。

小民參政歐巴桑聯盟媒體公關部主任徐鶯慈直言，小歐盟並非反對降低投票門檻，而是反對在準備不足的情況下，將高風險制度一次推上路。她強調，選舉制度的關鍵在於人民是否理解、是否信任，以及一旦出問題，是否由最弱勢者承擔後果。

時代力量發言人鄭宇焱強調，移轉投票並非不可行，但前提是投、開票過程必須萬無一失。他呼籲立法院，應先完成中選會主委、副主委及委員的人事審查，讓專責機關提出完整評估後，再進行實質修法討論。

多個團體最後共同呼籲，立法院應秉持審慎立法原則，先審中選會人事案，暫緩審議民眾黨版《不在籍投票法》草案，避免倉促立法傷害台灣選舉制度的公信力與民主根基。

