民眾黨憂台美關稅掏空產業無底線 林楚茵曝韓媒反應批藍白勿扯後腿

民進黨立委林楚茵今（17）日表示，台美關稅談判結果出爐後，藍白還要造謠台積電去美國是「掏空台灣」、「產業外移」，她並引述多家韓國媒體報導指出，韓國已將台灣視為最強競爭對手，直言「忙著扯後腿的人，可以醒醒了」。

民進黨立委林楚茵表示，韓國視台灣作為最強對手在提防，因為政府針對關稅的談判條件超級好，呼籲藍白兩黨切勿再扯後腿。（圖／報系資料庫）

台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN，也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家，雙方並將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主投資2500億美元。不過，民眾黨對此表達高度憂慮，強調支持台美合作，但反對政府「無底線掏空台灣」，質疑以鉅額投資與信用保證作為談判籌碼，形同單向輸血。

對此，林楚茵表示，藍白還要造謠台積電去美國是「掏空」？是「產業外移」？拜託看看，台灣競爭對手的韓國，得知台灣拿到美國「關稅豁免」，處於一片焦慮中的報導。

她並引述多家韓國媒體報導指出，《中央日報》提到，台積電加蓋5座工廠，換取半導體關稅豁免，讓韓國半導體產業陷入「沉重苦思」；《Focus on Economy》則指出，在川普半導體關稅政策下，台灣獲得豁免的輪廓逐漸顯現，韓國則被迫「重回談判桌」。

《韓國經濟》報導更形容，台灣對美「All-in」投資高達330兆韓元，已讓三星電子與SK海力士「高度緊張」；《Nate新聞》也直言，台灣在美國鋪設半導體工廠並降低關稅，已成為「威脅韓國的存在」。

林楚茵強調，韓國把我們當成最強對手在提防，因為台灣政府談判的條件超級好，國內藍白與中國同一口徑竟然還在罵？國民黨立委甚至揚言要在國會「嚴格審查」？她就問藍白：不要15％關稅？是要中國47％嗎？那些忙著扯後腿的人，「可以醒醒了！台灣的佈局，世界都看在眼裡！」

