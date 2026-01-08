民眾黨批少子女化政策8年4484億浪費錢 綠營：打臉柯文哲

柯文哲也推動育兒政策，但北市新生兒還是銳減。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 對於是否有成立少子女化辦公室，民眾黨立委黃國昌痛批，民進黨浪費4484億；民眾黨團批評，民進黨8年砸了4484億，台灣出生人口每年掉一萬。對此，民進黨新聞部副主任黃子一今（8）日表示，台北市前市長柯文哲也推動生育補助、社會住宅等，但其任期內，北市新生兒從為2萬9024人跌至1萬4528人，難道民眾黨是在說柯的育兒津貼都沒用是在浪費錢嗎？

民進黨新聞部副主任黃子一反問民眾黨，哪個政策不用做？ 圖：翻攝自子一粉絲專頁

黃國昌說，衛福部長石崇良說了大實話，「我們確實沒有成立少子女化辦公室」，除了戳破民進黨浪費4484億的真相以外，更讓滿口謊言的行政院發言人躲著不敢出來面對。民眾黨團痛批，民進黨八年砸了4484億，台灣出生人口每年掉一萬，生育率跌到全球倒數「難波萬」，2026新生兒人數恐怕掉到只剩8萬。

黃子一今透過臉書發文表示，少子化辦公室8年4484億，很多嗎？藍白推的《財劃法》1年就要5600億。他說，4484億花在生育補助、育兒津貼、租金補貼、育嬰留職停薪等，覺得這5000億花很多的黃國昌，可以說一下哪一個不用做嗎？

黃子一列出過去幾年的台北市的生育補助，柯文哲指出，台北市是全台補助之冠，第一名子女4萬元、第二名4.5萬元、第三名以上5萬元；柯提，孕期滿3個月可請領補助金，育養津貼延至子女12歲，並提供育兒家庭居住福利；柯拋由政府提供育兒家庭居住福利，如購屋補息或低利貸款、每戶6000到8400元的租金補貼，或是優先入住社會住宅。他說，民眾黨現在是在打臉柯文哲以前提出的構想嗎？

黃子一表示，民眾黨說，「拿了那麼多錢，生育率還不是一直降低，所以撒錢沒用」，但柯文哲上任的2014年台北市新生兒為2萬9024人，卸任時2022年台北市新生兒為1萬4528人，整整少了一半，所以民眾黨是在說柯的育兒津貼都沒用是在浪費錢嗎？

「8年4000多億很多嗎？」黃子一反問，民眾黨覺得哪一個不用做？做了成效不彰等於不用做的話，那台北市為什麼要繼續做？

