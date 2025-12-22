民眾黨批評將隨機攻擊事件政治化 籲社會聚焦制度檢討

台灣民眾黨青年部主任劉昱鴻今日就北市隨機攻擊案遭部分人士惡意與政治連結一事，發表聲明回應。劉昱鴻表示，這起孤狼式隨機襲擊事件是令人遺憾的悲劇，當前社會最需要的是撫平傷痕、檢討相關制度，然而卻有人急著將悲劇政治化，硬要將責任指向民眾黨，此舉無良卑劣令人不齒。

劉昱鴻強調，若要論及近年來的「政治極化」、「仇恨動員」與「社會撕裂」，應該誠實面對真正的問題所在。他質疑：是哪些人不斷為對手扣上「中共同路人」帽子，帶頭在同胞間製造敵我對立？是哪些人發起「大罷免」，把持不同意見的人視為必須清除的對象？又是哪些人因為政策理念不合，就替政治對手擺設「靈堂」進行人身攻擊？

針對網路輿論亂象，劉昱鴻砲轟那些長期依附特定陣營、毫無道德底線的網軍側翼，大量製造仇恨、消耗社會信任。他強調，台灣社會自有公斷。

民眾黨重申立場，民主社會需要的是尊重不同聲音與意見，而非用情緒與仇恨煽動群眾。劉昱鴻表示，黨團絕不接受毫無證據、充滿惡意的指控。此刻台灣社會最迫切的是治癒與修補，而不是製造更多撕裂與對立。民眾黨呼籲社會各界回歸理性，聚焦於制度改革與社會和諧。

