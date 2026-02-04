民眾黨批谷立言「介入台灣內政太深」 AIT說話了

針對黃國昌批谷立言過度「干預台灣內政」 ，美國在台協會AIT不多做評論回應，尊重台灣的政治程序，支持進行真誠的辯論；國務院與AIT已多次向台灣方面說明清楚。（本報資料照）

美國持續公開支持政院版1.25兆國防採購特別預算，然而民眾黨主席黃國昌近日接受專訪時痛批美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣的內政太深了」，甚至跟政院一起演戲。對此，AIT不多做評論回應，僅表示尊重台灣的政治程序，支持進行真誠的辯論；美國國務院與AIT已多次向台灣方面說明清楚。

黃國昌近日接受專訪時，痛批谷立言「介入台灣的內政太深了」，甚至配合行政院長卓榮泰演戲；如果台美真的是價值同盟，希望美國尊重台灣民主程序，就像台灣尊重美國民主程序。黃國昌更說，谷立言「介入台灣的內政太深了」，態度與華府落差很大，甚至配合卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣。

面對在野對美國的批評，AIT今（4）日回應，「我們尊重台灣的政治程序，並期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力進行真誠的辯論。」AIT強調，美國國務院與美國在台協會已多次公開表示，並且也已向台灣方面清楚說明，我們歡迎台灣宣布的400億美元（1.25兆新台幣）國防採購特別預算。

