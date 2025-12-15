民眾黨批賴政府濫用副署權 行政權沒收立法成果、憲政瀕臨失序

民眾黨15日舉行「守護台灣民主憲政 拒絕綠色獨裁體制」記者會。（圖／民眾黨提供）

民眾黨今（15）日舉行記者會抨擊總統賴清德與行政院長卓榮泰，指控行政部門在立法院三讀《財劃法》通過法律、覆議失敗後，仍以「不副署、不公布」方式阻止法律生效，形同聯手沒收國會立法成果，踐踏權力分立原則，將台灣民主憲政推向前所未有的危機。

民眾黨指出，卓榮泰日前宣稱要「拼了命阻止違憲行為」，卻將立法院依法三讀通過的法律視為違憲對象，在覆議遭否決後，仍拒絕副署，讓總統得以不公布法律，實質推翻國會決議。民眾黨質疑，副署制度本質是制衡總統權力，而非行政院否決立法院的工具，相關大法官解釋亦明確指出，行政院應對立法院負責，副署不得被濫用為翻盤手段。

民眾黨強調，憲法增修條文明定，覆議失敗後行政院長「應即接受立法院決議」，若仍可藉由不副署讓法律失效，形同架空覆議制度，破壞憲政設計，讓行政權凌駕立法權之上。

針對行政院認定部分法律「違憲」、「危害國防與財政」，民眾黨反駁，是否違憲應由憲法法庭裁決，而非行政部門單方認定。若行政權可自行扮演裁判角色，已嚴重違反權力分立與制衡原則。

民眾黨再指出，憲法法庭因缺額無法運作，責任在於總統未積極補提大法官人選，卻反以此作為不公布法律的藉口，屬於本末倒置。民眾黨直言，歷史上即便威權時期，也未曾出現行政權公然拒絕公布國會通過法律的作法，如今卻在民主時代上演，令人憂心。

民眾黨最後呼籲，人民才是民主的主人，行政院應依法副署、總統應依法公布、行政部門應依法執行國會通過的法律，立即停止破壞憲政體制。民眾黨並強調，地方選舉將至，人民終將以選票回應任何踐踏民主、集權擴權的行為。

