民眾黨批賴政府「不副署」、「不公布法律」 讓台灣民主憲政陷前所未有的危機

【警政時報 包克明／臺北報導】民眾黨立法院黨團今(15)日下午於立法院議場前廣場召開記者會，嚴正譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，透過「不副署」、「不公布法律」的方式，實質否決國會依法三讀通過的法律，民眾黨主席黃國昌、立院黨團副召集人張啟楷等人痛批此舉已嚴重踐踏立法權，破壞權力分立，讓台灣民主憲政面臨前所未有的危機。

民眾黨立法院黨團總召集人黃國昌、副總召集人張啟楷、幹事長陳昭姿及黃珊珊、劉書彬、林國成、林憶君等人於立法院議場前廣場召開記者會。(記者翻攝)

民眾黨指出，依據憲法第37條規定，總統依法公布法律須經行政院院長副署，該制度本質是行政權對總統權力的制衡機制，而非行政院否決立法院立法成果的工具。歷來司法院大法官釋字第419號、第627號及第735號解釋，皆明確指出，副署制度的憲政意義在於權力制衡，行政院並應對立法院負責，絕非行政院長得以否定國會決議的權力來源。

廣告 廣告

民眾黨強調，行政院針對國會三讀通過的法律，已依法提出覆議並遭否決，依憲法增修條文第三條規定，行政院長「應即接受該決議」。(記者翻攝)

民眾黨強調，行政院針對國會三讀通過的法律，已依法提出覆議並遭否決，依憲法增修條文第三條規定，行政院長「應即接受該決議」。如今卻透過拒絕副署的方式，使法律無法公布生效，形同另闢憲法未授權的「否決權」，使覆議制度形同虛設，嚴重顛覆憲政秩序。

民眾黨立院黨團質疑，行政院與總統以「違憲」、「危害國防」、「破壞財政紀律」為由拒絕副署與公布法律，但法律是否違憲，應由憲法法庭裁決，而非由行政權單方面認定。此舉等同行政權兼任立法者與裁判者，違反權力分立中禁止擴權的基本原則，已構成制度性濫權。

針對目前憲法法庭因大法官缺額無法正常運作，民眾黨直指，總統本應依法提名大法官人選、送交立法院審查，而非放任憲法法庭空轉，反以此作為拒絕公布法律的藉口。黨團認為，憲政體制失靈，總統須負起最終政治責任。

民眾黨更痛批，若行政院長可拒副署、總統可拒公布，等同賦予行政權凌駕國會的絕對權力，讓立法院形同虛設。即便在威權時期，也未曾出現行政權以此方式直接封殺國會通過法律的案例，如今卻發生在號稱民主進步的政府之下，格外諷刺。

民眾黨指出，人民才是民主的主人，行政權無權沒收國會立法成果。隨著地方選舉將近，民意終將檢驗執政者是否尊重憲法、尊重國會、尊重人民，並呼籲賴清德總統立即懸崖勒馬，停止破壞憲政體制的作為。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光