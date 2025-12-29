民眾黨批賴清德評中國戰力為井底之蛙 支持「國防自主」但請向國人證明500億的海鯤號潛得下去

民眾黨主席黃國昌批評，總統賴清德對中國實力評估的講話像井底之蛙，丟臉的是全體臺灣人民。（圖片來源／民眾黨）

針對總統賴清德在專訪時稱中國未越雷池一步，是因為實力不到一事，民眾黨主席黃國昌今（29）日批評，當一個總統講話如果像井底之蛙、坐井觀天，丟臉的不是個人，而是全體臺灣人民。

賴清德在接受三立新聞「話時代人物」節目專訪時指出，中國國家主席習近平曾在內部會議要求於2027年前完成侵臺準備，因為併吞臺灣必須跨越台灣海峽，代表中國現在實力還不夠。

賴清德語音剛落，中國解放軍東部戰區即在今日以「正義使命-2025」為名，實施圍臺軍演，並在30日上午8時至下午6時，在5個公布的海域和空域範圍，進行實彈射擊。

民眾黨舉行「嚴正抗議‧具體反制賴清德總統級造謠」記者會，黃國昌在回應媒體詢問時指出，民眾黨的立場一定要表達得非常清楚，對於中共在臺海發動的軍事演習，表達嚴厲的譴責跟抗議。

對中共軍演嚴厲譴責，請賴清德證明海鯤號潛得下去

黃國昌強調，中共這樣子做，完全無助於區域的穩定、兩岸的和平，而且只是把臺灣人民推得越來越遠。

「過去中共的軍演，沒有發生任何積極正面的助益，只是造成兩邊的對立跟緊張。」黃國昌強調，這次共軍軍演也是一樣，不會有任何積極正面的效應。

黃國昌表示，共軍圍臺軍演對區域穩定、兩岸和平，甚至是兩岸人民善意與健康的交流，所造成的只有阻礙。

黃國昌也對賴清德在專訪時不斷強調「國防自主」一事指出，大家都支持，但請向國人證明，第一艘500億的潛水艇海鯤號能潛得下去。

「日本同等級的150億，臺灣人要花500億，這是哪門子道理？」黃國昌強調，剛開始先多繳一點學費沒有關係，但是錢也花了，「現在潛水艇潛得下去嗎？」

連步槍子彈都要買，批元首甘淪「國家詐騙隊長」

黃國昌再嗆，讓他更憤怒的是，潛水艇也就算了，請教一下國防部，連標準用的子彈都要用買的，「這是哪門子國防自主？」、「這不是潛水艇、隱形戰機。」

黃國昌不解地稱，投資大筆預算改造兵工廠，結果連最基本步槍用的標準子彈都要花錢去買，「這是怎麼回事？這就是賴清德所講的國防自主嗎？」

此外，黃國昌並火力全開痛批，賴清德稱在野黨聯盟公開讚賞普丁不是獨裁者，然後也擁抱習近平，身為國家元首竟甘於淪為「國家詐騙隊長」，民眾黨限期賴要在24小時內澄清道歉，不要以為能安全躲在憲法第52條(總統免於刑事追訴)保護傘下，否則明天將由律師向法院正式提民事訴訟求償。

「民眾黨何時讚賞普丁不是獨裁者？何時擁抱習近平？」黃國昌稱，一個總統可以不負責任到這種程度，完全悖於事實、公然造謠，賴清德要說清楚、講明白，不要用混的，「你是王義川上身嗎？」

(原始連結)





