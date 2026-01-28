民眾黨批賴清德「挾洋自重」！國台辦再嗆台美關稅：倚外謀獨

記者陳思妤／台北報導

美國總統川普台灣時間27日點名南韓國會遲遲未完成貿易協議批准程序，宣布即日起南韓關稅從15%提高至25%。律師黃帝穎也示警，「藍白若在國會惡搞台美關稅將害慘台灣產業與經濟」。然而，民眾黨立法院黨團竟開嗆，民進黨「挾洋以自重」，這用詞讓不少人想到前國台辦發言人馬曉光。而對於台美關稅，國台辦現任發言人張晗今（28）日也再度開嗆，民進黨當局「倚外謀獨」，竭力粉飾太平。

台美關稅降到15%，讓整體關稅為47%的中國氣炸，數度狂扯說是賣身券，藍白也揚言要嚴審台美關稅。而川普27日宣布，由於南韓國會未能依約完成批准程序，美國將把原先談妥的對韓關稅稅率，從15％調高至25％，總統賴清德急向藍白喊話，「不要焦土政策」，希望在野黨能夠給予支持，不然美國很可能將本來的15％關稅提高至25％。

對此，民眾黨立法院黨團大嗆，民進黨政府一再大內宣對美關稅降至15%是「重大成果」，卻不願對台灣人民與國會說清楚。民眾黨團稱，民進黨政府不應忘記，當年在太陽花運動期間，民進黨高舉的正是「公開透明、逐條審查、沒有黑箱」的旗幟，強調重大經貿協議必須回到國會、接受社會監督，如今民進黨不只換了位子也換了嘴臉，只會強壓國會與人民「不准審、不准拖，聽話就對了」，此種「挾洋以自重」的行為與雙標，非但實質弱化國會監督審議、壓縮民主討論空間，更踐踏了台灣主權尊嚴與民主底線。

然而，「挾洋以自重」一詞隨即讓不少網友想到國台辦，翻出過去馬曉光曾多次開嗆民進黨「挾洋自重」、「挾洋謀獨」。政治工作者周軒也直呼，這幾個字猛一看還以為是國台辦。

國台辦今天舉行例行記者會，對於台美關稅，發言人張晗又嗆，面對台灣半導體全產業鏈遷美，島內輿論擔憂、業界擔憂、民眾擔憂，只有民進黨當局還在竭力粉飾太平。

張晗稱，民進黨當局為「倚外謀獨」，無底線媚美賣台，「跪送」台灣半導體產業優勢，卻要島內民眾和業界承擔無法挽回的損失，必然導致業界恐慌、民怨沸騰，必定自食惡果。

