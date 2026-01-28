民眾黨批賴清德「挾洋自重」 鍾佳濱：義和團思維與國台辦一樣

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 南韓遭美國總統川普（Donald Trump）宣布調高關稅，從原本的15%提高到25%。賴清德總統也呼籲在野黨能夠支持台美關稅協議，不要焦土政策，而民眾黨團則發文反嗆「挾洋以自重」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（28）日受訪時直言，這樣的說法「很像義和團」，令人難以理解。

鍾佳濱表示，實在很難想像，一個自稱為21世紀、標榜民主價值的台灣政黨，竟會引用19世紀義和團式的語言來評論台美貿易合作。他反問，如果這樣的論述出現在中國國台辦的新聞稿中，或許不令人意外，但如今出自於台灣民眾黨之口，難免讓人質疑，是否在思維上越來越與國台辦相近。

對於記者詢問，美國前總統川普提出可能加徵15%關稅一事，以及賴總統在專訪中呼籲國會支持台美對等貿易談判，但在野黨態度消極，鍾佳濱則指出，國會本來就不可能是「橡皮圖章」，但問題在於，「國會連收都不收，要怎麼蓋橡皮圖章？」

鍾佳濱說明，台美對等貿易談判最終結果，依照國際慣例，各國都必須回到國會批准，台灣當然也不例外。然而，現階段在野黨掌握多數的國會，已經拒審總預算長達五個月，重要的強軍特別條例也遭到封殺，軍購特別條例更是被擋了九次、十次，難免引發國人對國會運作的高度憂慮。

他指出，這樣的狀況不只引起政府擔心，就連美國台灣商業協會（美台商會）都公開呼籲，希望台美貿易能維持穩定；甚至一向被視為支持藍營的全國商業總會理事長許舒博，也出面呼籲國會多數的藍白陣營不要再拖延審查。

鍾佳濱強調，顯示這不只是賴清德一個人的呼籲，而是全民的期待。台美貿易穩定不僅對台灣有利，對美國同樣有利。他也再次呼籲在野黨，國會可以嚴格審查，但不應以「拖延審查」的方式，阻礙攸關國家利益的重要議案。

