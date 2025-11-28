民眾黨批迫害中配 賴清德：沒必要修《國籍法》、討論都是多餘

賴清德說，沒有必要修正《國籍法》。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 曾列入民眾黨不分區立委名單、台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，涉嫌詐欺、違反銀行法及反滲透法，遭到法院裁准羈押禁見。民眾黨立法院黨團主任陳智菡為此痛批總統賴清德政治迫害，並向中配喊話「台灣不安全了」。對此，賴清德今（28）日表示，沒有必要去修訂《國籍法》，免除來自中國新住民對中華民國單一的忠誠責任。他說，一旦修法成功，只是增加社會對來自中國大陸的新住民的疑慮而已，對社會和諧沒有進步。

賴清德今天上午赴「台南孔廟」參香祈福，並於會前受訪表示，台灣是一個民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一個族群、來自何方，或是什麼時候到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。他說，身為總統，對在台灣的數十萬新住民在家裡，或是在工作上，或是對社會的貢獻，他都充滿感激，相信國人同胞的心情跟他一樣，對這些熱愛台灣的新住民也都是很歡迎。

賴清德列舉，網路上非常知名的金針菇小姐，其來自韓國，喜歡台灣也宣傳台灣，最近才拿到居留身份，也領到政府發放的一萬元。他說，金針菇非常高興，甚至額外自掏腰包，到韓國做了很多廣告看板介紹台灣，希望鄉親能夠來到台灣旅遊，並一起愛台灣，這個就是用行動表達對台灣的支持。

賴清德也提及，瑞莎小姐是烏克蘭的國家代表隊體操選手，自從來到台灣嫁為台灣的媳婦之後，融入這個大家庭，就盡其力量、專業，教台灣的小孩子體操，甚至尋找各種資源，帶台灣的小孩子出國參加國際性的比賽。他相信大家對瑞莎這份對台灣的愛，也一定非常感動。

賴清德並分享來自中國福建的邱巧珠女士，20幾歲嫁到雲林的時候，隔天就跟夫家一起做雞蛋批發的工作，從不會到全面負責，從收蛋、付錢、運送雞蛋，到送蛋到攤商那裡，然後來收錢，全部都是一手包辦。此外，邱女士最近用養生雞蛋做蛋捲，贏得一致好評，生意也很好，更難得的是，其用雞蛋、用蛋捲，甚至用經費幫助弱勢民眾，也同樣贏得地方民眾一致肯定。

賴清德強調，台灣是民主的國家，也是法治的社會，每一個新住民都受到台灣法律同樣的保護，如果有做違法、傷害國家的事情，國家也必須要依法來處置這樣的行為。他非常希望，目前立法院在討論《國籍法》的立法委員，不要愛之適足以害之，沒有必要修訂《國籍法》，要特別免除來自中國的新住民對中華民國單一的忠誠責任。

他示警，一旦修法成功，只不過是增加社會對來自中國的新住民，會增加疑慮而已，這對整個台灣社會的和諧沒有進步。

賴清德表示，目前在討論《國籍法》的這些行為跟言論，其實都是多餘的、沒有必要的。他希望立法院目前熱衷於推動《國籍法》修法的人士，立法委員都能夠三思，團結愛台灣、保護國家、推動國家社會的進步，這才是共同要去推動的。

