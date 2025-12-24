民眾黨批「綠色獨裁」 行憲紀念日呼籲自己國家自己救

民眾黨今（24）日晚間發表聲明，批評民進黨政府獨裁專斷、踐踏憲政秩序的行為，在25日行憲紀念日這天更顯荒謬。民眾黨表示，將以最堅定、最具體的行動對抗違法濫權的政府、捍衛憲法尊嚴，堅定拒絕綠色獨裁，「自己的國家自己救」。

(圖/民眾黨)

民眾黨在聲明中回顧歷史指出，這部憲法歷經訓政和戒嚴，直到台灣走向民主化才逐步重顯其保障人民權利、制衡政府權力的本色。民眾黨提到，今年5月推動修法讓行憲紀念日放假1天，為了鄭重紀念憲法，也為了還給勞工更多休假，但同時沉痛發現執政者正試圖拆毀這座民主的聖殿。

聲明中指出，此刻的民進黨政府為了政黨私利，徹底背棄昔日爭取民主時的理想。行政權在少數執政的脆弱基礎下，非但不思溝通與合作，反而傲慢地將制衡視為阻礙、將監督視為反動。民眾黨批評，從恣意曲解憲法條文到行政院長違法僭越職權，恣意胡亂以違憲為藉口拒絕副署三讀通過的法律，從癱瘓國會運作到操控獨立機關，讓憲法法庭、司法體系淪為政黨打手。

民眾黨批評行政院長違法僭越職權。 (圖/中天新聞)

民眾黨強調，當前的執政黨正在有系統地拆毀權力分立的防火牆，讓憲法所設計的監督機制，淪為被執政者恣意踐踏的廢墟。聲明指出，賴清德總統及其執政團隊已然是對國民主權的公然僭越，一個缺乏國會多數支持、亦未取得絕對多數民意授權的雙少數政府，在憲政民主的正當性上本就應更加謙卑、更加自制。

民眾黨批評賴政府反其道而行，妄圖握有不受節制的權力，其冥頑不靈與專斷作為正試圖建立新威權體制。聲明表示，當公僕忘記誰才是真正的主人，當行政權企圖凌駕代表民意的立法權，這不僅是毀憲亂政，更是獨裁的倒退與復辟。

民眾黨批評 賴清德 妄圖握有不受節制的權力 。(圖/中天新聞)

民眾黨表示，面對這場自解嚴以來最嚴峻的憲政危機，沉默絕不是選項。聲明強調，台灣是我們珍愛的國家，這塊土地是我們賴以生存的家園，民主與自由從來不是天賜的禮物，而是無數先輩以血淚換來的成果，絕不容許任何人及政黨以「民主」之名行「獨裁」之實，將台灣推向動盪與分裂的深淵。

民眾黨誓言與所有人民站在一起，將以最堅定、最具體的行動對抗違法濫權的政府、捍衛憲法的尊嚴。聲明最後表示，若執政者執意與民意為敵，繼續讓少數凌駕多數，人民終將收回賦予你們的權力，親手拯救自己的國家，「我們必定會堅定拒絕綠色獨裁，致力重建憲政秩序，捍衛國民主權，自己的國家自己救」。

