民眾黨批:這個政黨弄假變真 黑箱到不行



(記者黃啟明台北報導)民進黨標準SOP又來了！先斬後奏、側翼洗地、抹黑在野，從引進印度移工 一起來看民進黨甩鍋三部曲。



日前民進黨政府「引進印度移工」政策，引起國內高度反彈，連「公共政策網路參與平台」更在短時間內衝破提案門檻，要求行政院在沒有完整治安風險配套前，無限期暫緩。



問題是，這件事怎麼走到今天的？

回到2023年總統大選期間，當時外媒披露台灣可能開放印度移工來台，賴清德在總統辯論會上明確表示這是假消息，綠營綠媒紛紛強調說是「中國認知作戰」，勞動部、民進黨、公視也幫忙背書，說是假的。



結果到了 2024 年 2 月 16 日，民進黨政府卻 #先斬後奏，由我國駐印度代表與印度台北協會正式簽署「台印度勞工合作備忘錄（MOU）」，這是一項由行政部門主導的決策，並非經由立法院審議通過的提案；接著在 4 月 2 日，行政院才將MOU函送立法院「#備查」，而非接受「實質審查」；直到 6 月 26 日，社會反彈聲浪持續升高，在野黨要求勞動部出面說清楚、講明白，整起爭議才全面浮上檯面。

眼看民怨大爆發，民進黨政府關心的早就不是當初掛在嘴邊的「清廉、勤政、愛鄉土」，而是如今你我再熟悉不過的那套標準SOP：先洗地、再造謠、最後甩鍋。



側翼帶風向稱「印度性犯罪比例其實比台男還低」、「反對就是歧視」；綠營立委加碼護航，林月琴 說是在野黨開主張加快、擴大引進；莊瑞雄 說「面對缺工要有制度」來模糊焦點；吳思瑤更說「各國都在搶人，拒絕印度人，只要中國人？」但真正最讓人無法接受的是，賴總統才在選前說是假訊息，選後短短一個月，直接大跳票，重重自打臉。



問題從來就不只是要不要引進移工，而是當政府決定大量引進印度移工的同時，卻沒有清楚告訴國人「我們的制度漏洞怎麼辦」，台灣目前的失聯移工數已經逼近 10 萬大關，相關的治安風險評估、管理機制、配套措施到底在哪裡。民進黨 #凡事先開芭樂票、出事再甩鍋就好 的模式，更早就不是第一次。



賴政府面對錯誤的能源政策，從反核到返核，卻拿不出完整配套；#動物用藥新制，兩年來放任主管機關行政怠惰，拖到引發重大爭議才急忙喊卡；每一次都是政策倉促上路、有問題再補救，風險交由全民承擔。



如果民進黨凡事只考慮選票，對人民生活的不安與恐懼視而不見、把全民當塑膠，那未來當人民用選票做出選擇時，也不會再考慮你。