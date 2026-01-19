民眾黨批1.25兆軍購專報「過水」 黨團版本「還要再思考」

國防部長顧立雄今（19日）到立院外交國防委員會報告1.25兆國防軍購特別條例，全程採秘密會議。由於民眾黨主席黃國昌日前預告，將針對1.25兆國防特別條例提出黨版，被問到如今進度為何？黃國昌19日下午表示，本來在開會前就準備好版本，但今天委員會開會狀況，讓他覺得只是過水，接下來幾天會好好思考怎麼處理。

黃國昌19日下午於立院受訪時表示，今天立院國防外交委員會安排專案報告，自己早在訪美前就知道有此事，開會前本來還有所期待，但會後卻感到失望，因為自己準備很多資料，結果上去5分鐘，召委就馬上站起來，「我到現在都還在思考，這件事情到底要怎麼繼續往前走，才能扮演好監督的角色」。

黃國昌提及，1.25兆國防特別條例中有5個品項已被美國國務院公開，自己接下來可能會花比較多時間在不同場合跟機會中，公開說明對這些品項的評估跟看法；至於國防部編列為機密的部分，就尊重國防部的決定，等到不再是機密時逐一清楚檢視。

黃國昌也稱，自己今天準備非常多資料，走的時候把國防部書面資料跟自己的資料一起帶走，但到樓梯口時發現有國防部的東西，所以就折返委員會交還，並強調是「自己發現」並掉頭送還。

針對立院國防外交委員會機密會議結束後，民眾黨版1.25兆軍購特別條例進度為何？黃國昌先嘆了一口氣，提到該委員會開完後，讓他感覺只是過水，沒辦法得到充足資訊。

黃國昌提及，還有一個更大的問題，若按照今天這種審查方式跟密度的話，自己不知道接下來特別條例要怎麼審；民眾黨團於今日開會前已準備好版本，本來希望開完會後，能夠針對國防部跟美國認為有需求的部分進行調整，然而今日委員會開會狀況是這樣，「我可能接下來這幾天會好好思考，這件事情到底要怎麼處理」。

黃國昌指出，民眾黨做相關事情時，基本上都是負責任的扮演把關角色，而不是閉著眼睛給預算就叫支持國防，自己從美國回來後就說過，對於當初支持丟4000億搞潛艦國造感到非常後悔，如果早知道這些資訊的話，「我根本不會同意這樣的計劃」。

黃國昌說，有這樣的前車之鑑，此次史上最高1.25兆元，最起碼國防部願意承認，有3000億以上跟對美軍購沒什麼關係，其他跟對美採購有關的部分，有些非機密的細部品項，可以逐項公開來談，而機密部分就會比較困難一點。

