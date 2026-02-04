民眾黨拋戰略目標「打下高雄」 柯志恩：藍白有默契一定要合

民眾黨主席黃國昌近日接受媒體專訪，拋出在野黨2026選戰的最大戰略目標是「打下高雄」。對此，國民黨立委柯志恩今（4）日回應，自己從頭到尾都認為藍白「一定要合」。（柯志恩辦公室提供）

民眾黨主席黃國昌近日接受媒體專訪，拋出在野黨2026選戰的最大戰略目標是「打下高雄」。對此，國民黨立委柯志恩今（4）日回應，自己從頭到尾都認為藍白「一定要合」，面對高雄這樣綠營基本盤強勢的選區，唯有在野團結，才有機會贏得勝選。

黃國昌在專訪中直言，柯志恩對決民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆，是在野陣營「千載難逢的好機會」，並強調縣市長選舉不會出現三組人馬，只要藍白合作的縣市，一律適用相關原則。

對此，柯志恩表示，自己從頭到尾都認為藍白「一定要合」，面對高雄這個綠營基本盤明顯強勢的選區，唯有在野黨團結合作，才有機會贏得勝選。此外，藍白過去在立法院已有多項法案合作經驗，再加上去年大罷免、核三公投等議題上，黃國昌也多次親赴高雄聲援，「藍白合本來就是非常有默契」。

柯志恩認為，這場高雄選戰本就艱困，因此期盼不論是前民眾黨主席柯文哲、現任主席黃國昌，或其他民眾黨立委，未來都能到高雄站在一起，凝聚在野力量，讓選戰熱熱烈烈，也爭取更多選民的認同，這將是未來選戰的非常重要趨勢。

