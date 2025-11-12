民眾黨拋「這時間點」決定藍白合！他：急了
[NOWnews今日新聞] 中廣前董事長趙少康與民眾黨主席黃國昌日前會面，談論2026年新北市長選戰，備受關注，另外，民眾黨秘書長周榆修接受專訪時稱，希望明年3月前可以與國民黨確定方式，不代表會一直等，「火車時間到了就開。」對此，資深媒體人陳東豪、尚毅夫今（12）日在《新聞！給問嗎？》主持時，尚毅夫表示，這代表民眾黨急了。
主持人尚毅夫指出，藍白合有兩件事要合在一起看，很多人都只看黃國昌見趙少康的那一幕，但同一時間，周榆修訂下明年三月的期限，這兩個動作合起來看，代表民眾黨急了；主持人陳東豪則說，民眾黨一直在做政治動作，在逼國民黨出面跟他們談，因為黃國昌希望談，但國民黨一直沒動作。
尚毅夫說到，周榆修說「火車時間到了就開」，但要先問他們，火車是否可能故障、誤點？最好三月準時出發；尚毅夫也說，國民黨不要上當，如果聰明的話，應該說國民黨預定明年五月完成提名，希望民眾黨也完成，再做二階民調對比，「這樣民眾黨還有誰能出線？」陳東豪則說，民眾黨大概可以提名宜蘭。
尚毅夫說到，趙少康提及民眾黨內部民調，說黃國昌會贏民進黨立委蘇巧慧，「我第一個直覺，求真做的嗎？」陳東豪表示，上次有民調指出，其他人都沒有提示藍白合的狀況下，唯獨黃國昌有提示，遇到綠營人選卻都慘敗，只要再做一次都知道真偽。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
曹興誠推沈伯洋選台北市長！他提「綠營2026夢幻名單」：畫面太美
被賴清德點名「聲援沈伯洋」！韓國瑜發威噴14字金句：不要鞭打我
颱風吹出「馬英九公仔」！絕版品成堆棄橋下 價值曝光超驚人
其他人也在看
沈伯洋選北市長？他提綠夢幻名單：畫面太美
[NOWnews今日新聞]曾積極推動大罷免的前聯電董事長曹興誠今（12）日力推沈伯洋參選台北市長，稱大家做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅。對此，胸腔科醫師蘇一峰提出民進黨2026地方大選夢幻名單，狠...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
縣市長藍白合卡關…傳藍只願讓2縣市？鄭麗文在民眾黨最熟的是「她」
民進黨確定提名立委蘇巧慧出戰2026新北市長選戰，但國民黨、民眾黨的藍白合進度似乎仍然卡關，民眾黨主席黃國昌雖已表態要選，但國民黨主席鄭麗文已說新北市長是國民黨的，而黃國昌日前也曾坦言，還沒接到鄭麗文約見面的訊息。據了解，鄭麗文上任來，確實還沒有和黃國昌約見面，而民眾黨內和鄭麗文要好、熟識的人，其實是如今民眾黨內的「邊緣人」民眾黨前立委、中央委員蔡壁如。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「藍白合」必勝蘇巧慧！ 他曝民眾黨內參民調：三腳督就輸了
戰鬥藍召集人趙少康10日與民眾黨主席黃國昌便當會，趙少康透露，黃國昌給他一份民眾黨民調指出，新北市長選舉不論李四川或黃國昌對決蘇巧慧都能獲勝，但是如果又演變成「三腳督」，蘇巧慧就會勝出；趙少康強調，藍白合則兩利，分則兩害。中時新聞網 ・ 1 天前
昨談內部民調新北贏得比川伯少 黃國昌今稱內部民調不是拿來炒新聞
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民眾黨主席黃國昌日前與前中廣董事長趙少康進行便當會，趙少康昨（11）日稱，民眾黨內部民調，新北市長選戰，無論台北市副...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
才完工10個月！中國四川紅旗橋驚傳垮塌
[NOWnews今日新聞]中國四川阿壩州紅旗特大橋，昨（11）日傳出坍塌事故，連接山體邊坡的橋墩與橋頭路面發生斷裂，橋體殘骸與大量土石傾瀉而下，激起現場煙塵滿天，景象十分驚人。該大橋今年1月中旬才合龍...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
被賴點名「聲援沈伯洋」！韓國瑜發威噴金句
[NOWnews今日新聞]中國喊全球追捕沈伯洋，總統賴清德昨日喊話立法院長韓國瑜，期待能夠站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由，韓國瑜今（12）日不僅公開回嗆「自己生病要別人吃藥」，更是在臉書發文...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
谷立言會晤鄭麗文 AIT：兩人均強調兩岸分歧須以和平解決
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（12日）下午赴國民黨中央拜會新任黨主席鄭麗文。一名A...聯合新聞網 ・ 8 小時前
(影) 俄兵力大損逾3千人! 紅軍城血戰不斷 烏軍穩住地盤 俄潛伏無人機被拆解
[Newtalk新聞] 烏克蘭東部戰線紅軍城方向持續緊張，烏克蘭軍方表示，北部陣地仍然穩固，局勢在控制之中，應急計劃已全面到位。米爾諾赫拉德的部隊已完成輪換，傷員成功撤離，補給與彈藥運輸順利進行。 烏克蘭總司令瑟爾斯基指出，俄羅斯侵略軍雖然集結了約 5 萬兵力，並企圖從北、南、東三面對紅軍城發起決戰，但其進攻強度已有所減弱。瑟爾斯基表示：「敵軍的進攻有所減弱，但這不代表他們放棄佔領紅軍城的意圖。」他強調，第 425 突擊團已部署到前線，作戰成效明顯，後勤補給線也已重新規劃，並針對各種可能情況制定了 B 計畫與 C 計畫。 據瑟爾斯基稱，在紅軍城方向，烏克蘭軍隊繼續堅守陣地。 圖:翻攝自X帳號@raging545 根據克蘭第七空降軍報告，上週俄軍對烏克蘭第 7 空降軍發動 132 次攻擊，比前一週增加約 20%。烏軍成功擊斃 236 名敵軍、使 136 人受傷，並摧毀 1 輛坦克、3 輛裝甲運兵車及 23 輛汽車與摩托車。俄軍試圖在高層建築中站穩腳跟的企圖遭到挫敗，烏軍則持續清剿市內敵軍力量。戰鬥最激烈的地區位於北部工業區後方，烏軍已控制敵軍補充兵力的通道，有效阻止俄軍多線進攻。 在戰場新頭殼 ・ 1 天前
黃明志「無涉案證據」將獲釋！經紀人「7字」回應了
娛樂中心／李明融報導大馬歌手黃明志近日捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前已遭大馬警方延扣近9天，明天（13日）將滿期，案情今天（12日）突出現重大進展，馬來西亞檢察總長丹斯里杜蘇基證實，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計明日就能獲釋，對此，黃明志經紀人林郁傑稍早發聲回應「謝謝大家的關心」。民視 ・ 8 小時前
賴慧如爆「頻繁請假」遭賜死！電視台不忍回應了 鬆口真實內幕
女星賴慧如自歌唱比賽發跡後，轉戰戲劇圈表現亮眼，近年因出演多部八點檔，知名度水漲船高。不久前她在八點檔被賜死「領便當」，對外說是有其他工作安排，但今（12）日週刊爆料指出，賴慧如因私事繁多，請假次數過於頻繁，讓劇組十分困擾。對此，民視稍早回應：「劇中角色的加入或離開，皆依照劇情走向與製作需求安排，並非個人因素。」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
他喊台北2天颱風假翻車！網灌爆留言「請說到做到」：領雞排珍奶了
今年第26號颱風鳳凰來勢洶洶，風雨襲全台，不少民眾都猜測是否有機會放颱風假。對此，9日一名台大網友在臉書發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，若有少將請100份雞排加珍奶。不過，11、12日雙北都宣布正常上班上課，不少網友湧入該篇文留言，「領雞排了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
簡廷芮、王品澔「情人節互動片」被挖！范姜彥豐：有點東西…
娛樂中心／周希雯報導男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，更互相甜蜜喊話證明感情沒問題，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字，如今看來似乎不簡單。民視 ・ 8 小時前
傳鴻華整合納智捷 劉揚偉：為擴大銷售談合作方式
（中央社記者鍾榮峰台北12日電）市場傳出鴻海和裕隆合資的鴻華先進，有意整合裕隆旗下納智捷（LUXGEN）品牌。鴻海董事長劉揚偉今天下午在線上法人說明會中表示，「細節要去問鴻華」，不過他認為，大方向是擴大銷售與市場，「最後可能會談出一個合作方式」。中央社 ・ 14 小時前
曝新北市長民調他跟李四川都贏蘇巧慧 黃國昌：但川伯贏得比我多
[Newtalk新聞] 中廣前董事長趙少康昨分享與民眾黨主席黃國昌進行便當會，並透露民眾黨內部民調顯示，在2026年新北市長選舉，只要「藍白合」，無論派台北市副市長李四川或黃國昌，都能贏過民進黨立委蘇巧慧。黃國昌今（11日）表示，在對比式民調部分，李四川跟蘇巧慧比，李贏；他跟蘇巧慧比也贏，「但我必須承認，川伯贏得比我多」；被問到有信心民調贏李四川？黃強調，「我其實輸不多！」 黃國昌晚間接受《POP大國民》主持人錢怡君專訪，針對民眾黨秘書長周榆修昨喊話，希望在2026新北市長選舉，明年3月前與國民黨確定方式，包括比民調的對象、家數等，錢怡君問會一起初選嗎？黃國昌回稱，當然不會，國民黨有自己黨內民主程序跟機制，我們都尊重，並指藍營人才濟濟，像是新北市副市長劉和然、李四川，甚至國民黨立委洪孟楷似乎也有意參選，對他而言，就只能夠等，等國民黨內民主程序後，看新北市選舉有什麼安排。 黃國昌表示，從民眾黨角度，就像他昨天跟趙少康所講，第一個，為了台灣下一代，2028年一定要讓民進黨政府下台，這是他最重要、放第一位的目標，現在做很多考慮都會以這目標放在最重要位置來加以思考；他也透露，從過去歷史可清楚知新頭殼 ・ 1 天前
國軍裝甲車救災「輾壞2台車」 卓榮泰霸氣允諾：我跟顧立雄一人賠一部
受到鳳凰颱風影響，昨（11）日宜蘭不少地區發生淹水災情，就有民眾車輛拋錨，所以把車停在宜蘭中山路路中央，沒想到被救災路過的裝甲車輾過，愛車變成廢鐵，對此行政院長卓榮泰也表示，他跟部長一人一部沒問題，請國軍安心把工作做好即可，後勤工作由他們協助。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
寵物情緣／愛貓主動翻出「珍奶肚」 刺刺獲情緒價值：被需要的感覺很好
刺刺從小就喜歡貓咪，每次在路上看到野貓，都忍不住感嘆：「怎麼會有這麼美麗的生物！」4年前一起參加過《模范棒棒堂》的鮪魚領養了一隻小貓咪，讓刺刺也動念想帶一隻回家，「那隻真的太可愛了，馬上決定我也要養一隻。」做足功課後刺刺跑到桃園，一眼就相中了當時才3個月大...CTWANT ・ 58 分鐘前
吊車大王派女婿勘災！蘇澳現況曝滿街泥濘、家具報銷 萬人讚爆：真男人
鳳凰颱風外圍環流與東北季風發生的共伴效應，造成宜蘭多地區淹水，蘇澳當地居民無奈表示，彷彿15年前的梅姬颱風噩夢重演，對此「吊車大王」胡漢龑PO出影片，表示12日凌晨就已經派女婿前往蘇澳，準備好救災，超過上萬名網友紛紛留言讚爆「真男人」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
翁曉玲不再被清大科法所合聘！校方證實了 綠黨團：學生應該鬆了一口氣
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國民黨立委翁曉玲為清華大學通識中心教師，也在清大科法所任教，近日卻被發現不在清大科法所合聘教師名單上，清大事後證實...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
經典賽》接到台灣隊徵詢電話 陳傑憲給回應了
統一獅隊長陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念》，今天舉辦新書發表會，賽後訪問談到明年3月經典賽是否已接到徵詢電話，陳傑憲透露已有接到電話，並回應：「如果我有機會，我就會想去打。」陳傑憲表示，有接到台灣隊詢問的電話，已回應有機會就想去打，「但我的傷勢還在，看我傷勢恢復怎麼樣，前幾天已在治療，1個月後的自由時報 ・ 15 小時前
陳致遠、林秀琴受困宜蘭！鳳凰颱風豪雨猛灌 「積水暴漲」畫面曝光
鳳凰颱風襲台帶來強風豪雨，宜蘭多處傳出淹水災情。藝人夫妻檔陳致遠、林秀琴昨（11）日晚間駕車行經蘇澳，車外雨水狂灌模糊視線，積水更是讓車輛寸步難行，林秀琴不得已透過社群平台求救：「我們被困在蘇澳市區，平面道路低窪全部積水，水勢真的是瞬間暴漲，有人可以來救援嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前