民眾黨拋「這時間點」決定藍白合！他：急了

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 中廣前董事長趙少康與民眾黨主席黃國昌日前會面，談論2026年新北市長選戰，備受關注，另外，民眾黨秘書長周榆修接受專訪時稱，希望明年3月前可以與國民黨確定方式，不代表會一直等，「火車時間到了就開。」對此，資深媒體人陳東豪、尚毅夫今（12）日在《新聞！給問嗎？》主持時，尚毅夫表示，這代表民眾黨急了。

主持人尚毅夫指出，藍白合有兩件事要合在一起看，很多人都只看黃國昌見趙少康的那一幕，但同一時間，周榆修訂下明年三月的期限，這兩個動作合起來看，代表民眾黨急了；主持人陳東豪則說，民眾黨一直在做政治動作，在逼國民黨出面跟他們談，因為黃國昌希望談，但國民黨一直沒動作。

廣告 廣告

尚毅夫說到，周榆修說「火車時間到了就開」，但要先問他們，火車是否可能故障、誤點？最好三月準時出發；尚毅夫也說，國民黨不要上當，如果聰明的話，應該說國民黨預定明年五月完成提名，希望民眾黨也完成，再做二階民調對比，「這樣民眾黨還有誰能出線？」陳東豪則說，民眾黨大概可以提名宜蘭。

尚毅夫說到，趙少康提及民眾黨內部民調，說黃國昌會贏民進黨立委蘇巧慧，「我第一個直覺，求真做的嗎？」陳東豪表示，上次有民調指出，其他人都沒有提示藍白合的狀況下，唯獨黃國昌有提示，遇到綠營人選卻都慘敗，只要再做一次都知道真偽。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

曹興誠推沈伯洋選台北市長！他提「綠營2026夢幻名單」：畫面太美

被賴清德點名「聲援沈伯洋」！韓國瑜發威噴14字金句：不要鞭打我

颱風吹出「馬英九公仔」！絕版品成堆棄橋下 價值曝光超驚人