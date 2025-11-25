民眾黨拋「4+2」議會席次擴張目標 戴錫欽：兄弟登山各自努力

國民黨台北市黨部主委戴錫欽指出，藍營在2026選舉的目標是力拚議會單獨過半。（圖／CTWANT攝影組）

台北市議會議長、國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（25）日表示，國民黨尊重新民眾黨提出在2026台北市議員選舉達成「4＋2席全上」的目標，藍白兩黨在61席架構下各有努力空間，也保留合作可能。他強調，國民黨的選戰目標明確，就是力拚在議會單獨過半，並與友黨共同極大化席次。

2026百里侯選戰將至，隨著縣市長選舉進入佈局階段，台北市議會選舉也同樣競爭激烈，各選區已有多位政治新人宣布參選。雖然民眾黨在北市市長提名上仍未定案，但在議會方面，已明確提出「4＋2」擴張目標，希望在現有4席基礎上再擴增2席。目前民眾黨籍議員包括黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽及張志豪。

民眾黨鎖定北市議會「4＋2」席次目標，力拚擴大地方政治版圖。（圖／CTWANT攝影組）

面對白營擴張版圖的宣示，藍營也提出自己策略，未來要在議會單獨過半。戴錫欽表示，民眾黨4＋2席全上目標，國民黨團完全尊重，也預祝他們能夠達成目標，他也強調國民黨上次選舉本來就單獨過半，完全沒有衝突，大家兄弟登山各自努力。

他強調，議會的席次總共有61席，藍白有很大各自努力的空間，當然也有很多合作空間，充分尊重民眾黨提名的策略，國民黨目標非常簡單就是希望能夠過半，也希望跟民眾黨等友黨能夠把席次極大化。

