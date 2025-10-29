民眾黨拍板了！2026首波議員提名人選名單曝光

2026年九合一選舉，民眾黨今日拍板通過第一波議員提名名單，主要以現任議員為主，包括北市4席、竹市2席，另香山區則提名中央委員葉國文挑戰市議員選舉。

2026年九合一選舉，民眾黨今日拍板通過第一波議員提名名單。（圖/資料照）

民眾黨今天（29日）舉行中央委員會，會中核定選決會通過的2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大安文山區張志豪，以及新竹市東區李國璋、宋品瑩、新竹市香山區葉國文。

圖取自民眾黨臉書。

民眾黨也隨即在臉書發文表示，每一位被提名的夥伴都是強棒，這些年來深耕地方，不僅具備豐富的服務經驗和專業的問政能力，更有滿腔的熱忱繼續為鄉親朋友發聲、解決問題！

民眾黨強調，行動是台灣民眾黨的語言，唯有真正傾聽地方心聲，用實際行動去回應，才能讓寶島家園越來越好。民眾黨的夥伴們將持續深耕，為地方建設和社區福祉努力。

