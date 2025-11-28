民眾黨指控徐春鶯遭政治迫害 賴清德：違法就依法處置、修國籍法沒必要 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民眾黨指控徐春鶯涉反滲透法遭收押是「政治迫害」，總統賴清德今（28）日受訪表示，台灣是民主多元、自由開放的國家，不論任何族群、來自何方，只要認同台灣，都是這個國家的主人，新住民在家庭、職場與社會的貢獻值得全體國人感謝。

賴清德舉例指出，包括來自韓國、以行動宣傳台灣的「金針菇小姐」，以及來自烏克蘭、投入體操教學並帶領孩子參賽的瑞莎，都展現對台灣的深厚情感；來自中國福建、嫁到雲林的邱巧珠，也以勤奮經營雞蛋產業並投入公益，深獲地方肯定。

賴清德強調，台灣是法治社會，新住民同樣受到法律保護，但若涉及違法、危害國家行為，也必須依法處置。他呼籲立法院在討論國籍法修法時不要「愛之適足以害之」，不應為來自中國的新住民免除單一忠誠責任，否則只會增加社會疑慮，破壞和諧。

賴清德直言，目前部分立委推動的國籍法修法「多餘且沒有必要」，強調國家應團結愛台灣、保護國家、推動社會進步，而不是透過政治操作造成對立。他呼籲立法委員三思，不要讓錯誤修法傷害新住民，也傷害台灣。

照片來源：總統府

