民眾黨指蘇巧慧圖利胞妹獲補助 文化部打臉：黑潮計畫未補助過akaSwap公司
民眾黨立院黨團昨指控，民進黨立委蘇巧慧妹妹蘇巧純擔任「威如科技」旗下的akaSwap執行長，該公司獲文化部、經濟部等補助共逾594萬元，蘇巧慧還護航補助該公司的文化部「文化黑潮計劃」。對此，文化部今天（10日）發出新聞稿說明，黑潮計畫並未補助過akaSwap公司，所指威如科技所獲補助案亦非黑潮計畫補助。
民眾黨立院黨團總召陳清龍9日偕同新北市議員參選人林子宇、陳怡君舉行記者會，指控蘇巧純蘇巧純在2023年起擔任威如科技股份有限公司旗下akaSwap執行長後，威如科技連年獲得補助。2024年獲得商發署總計180萬補助；2025年再獲經濟部中企署164萬6千元補助。此外，2025年1月7日也獲文化部250萬補助。
林子宇質疑，2025年1月20日，蘇巧慧在立法院審查114年度中央政府總預算時，在社群發文護航文化部「匯聚臺流文化黑潮」預算，是因該預算是akaSwap所要申請的補助，已是赤裸裸的圖利行為。
不過，蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將表示，這是烏龍指控，akaSwap並非威如科技的關係企業，威如只是網路技術提供商。蘇巧純不是威如公司股東、沒有投資、沒有職位，也沒有領薪水，威如承攬任何公標案都跟蘇巧純沒關係，期待新北選戰回歸政見的交流。
文化部今天發出新聞稿澄清表示，黑潮計畫並未補助過akaSwap公司，所指威如科技所獲補助案亦非黑潮計畫補助。
文化部說，民眾黨所指黑潮計畫補助部分，經查，應為文化部補助「文化黑潮之XR沉浸式影像創作補助」，獲補助單位及計畫為國立台北藝術大學及太極影音科技股份有限公司的「『三官出巡—鬧元宵』多人互動XR創作計畫」，全案已於2025年初即結案。
文化部指出，威如科技承辦台東縣政府今年2月主辦的「台東慶元宵」活動，發包單位亦為台東縣政府，與文化部黑潮補助案執行時間及獲補助單位並無關聯，相關疑義建議應向主辦單位及發包單位「台東縣政府」釐清。
文化部也說，此外，民眾黨所指威如科技是以「台灣文學音樂XR劇場－東方美人」獲2025年「文化部科技藝術創作發展補助」，相關補助皆有公正透明審查程序，可受公評。
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