民眾黨指蘇巧慧護航胞妹補助計畫 文化部打臉指控

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民眾黨新北市議員參選人林子宇昨（9日）召開記者會。（資料照片／陳愷巨攝）



民眾黨立委陳清龍、新北市議員參選人陳怡君與林子宇昨（9日）召開記者會批評，蘇巧慧胞妹蘇巧純在「威如科技」旗下擔任akaSwap執行長時，收受經濟部商發署補助180萬、中小及新創企業署164餘萬、文化部250萬。並指控蘇巧慧去年護航文化部「台流文化黑潮計畫」預算，是因為其胞妹擔任執行長的akaSwap正是補助對象。文化部今（10日）澄清，黑潮計畫並未補助過akaSwap公司，所指威如科技所獲補助案亦非黑潮計畫補助。蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將昨也回應這是烏龍指控，akaswap並非威如科技的關係企業。

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文化部澄清補助爭議 黑潮計畫與akaSwap無關

文化部今天發聲表示，民眾黨所指黑潮計畫補助部分，經查應為文化部補助「文化黑潮之XR沉浸式影像創作補助」，獲補助單位及計畫為國立台北藝術大學及太極影音科技股份有限公司的「『三官出巡—鬧元宵』多人互動XR創作計畫」，全案已於去年初即結案。





文化部指出，威如科技承辦台東縣政府今年2月主辦的「台東慶元宵」活動，發包單位亦為台東縣政府，與文化部黑潮補助案執行時間及獲補助單位並無關聯，相關疑義建議應向主辦單位及發包單位「台東縣政府」釐清。





文化部最後表示，民眾黨所指威如科技是以「台灣文學音樂XR劇場－東方美人」獲2025年「文化部科技藝術創作發展補助」，相關補助皆有公正透明審查程序，可受公評。

蘇巧慧競辦：烏龍指控

另外針對指控，蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將昨天（9日）回應表示是烏龍指控，akaswap並非威如科技的關係企業，威如只是網路技術提供商，就如同許多廠商在臉書上販售商品一樣，並不代表該廠商是Meta的關係企業。馬亨亨．夷將指出，蘇巧純不是威如公司股東、沒有投資、沒有職位，也沒有領薪水，威如承攬任何公標案都跟蘇巧純沒關係，請李四川陣營用功一點，不要烏龍指控。（責任編輯：卓琦）

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