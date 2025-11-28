民眾黨挺徐春鶯怒嗆政治迫害！賴清德這樣說

▲賴清德表示，沒有必要去修訂國籍法。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，昨因涉詐欺、銀行法、反滲透法等，遭羈押禁見。民眾黨立院黨團主任陳智菡則痛批總統賴清德政治迫害，並向中配喊話「台灣不安全了」。對此，賴清德今（28）日表示，沒有必要去修訂國籍法，要特別免除來自中國的新住民，對中華民國單一的忠誠責任，一旦修法成功，無助台灣社會的和諧。

賴清德上午赴「台南孔廟」參香祈福，並於會前受訪表示，台灣是一個民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一個族群、來自何方，或是什麼時候到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。

賴清德指出，身為總統，對在台灣的數十萬新住民在家裡，或是在工作上，或是對社會的貢獻，他都充滿感激，「我相信國人同胞心情是跟我一樣，歡迎這些熱愛台灣的新住民」。

賴清德舉例，網路上非常知名的金針菇小姐，她來自韓國，喜歡台灣也宣傳台灣，最近她才拿到居留身份，也領到政府發放的一萬元、非常高興，甚至額外自掏腰包，到韓國做了很多看板介紹台灣，希望她的鄉親能夠來到台灣旅遊，跟她一樣一起愛台灣，這個就是用行動表達對台灣的支持。

賴清德續指，另一名也非常知名的瑞莎小姐，她是烏克蘭的國家代表隊體操選手，自從來到台灣嫁為台灣的媳婦之後，融入這個大家庭，就盡她的力量、用其專業，教台灣的小孩子體操，甚至尋找各種資源，帶台灣的小孩子出國參加國際性的比賽，「我相信大家對瑞莎小姐這份對台灣的愛，也一定非常感動」。

賴清德再舉例，來自中國福建邱巧珠女士，她20幾歲嫁到雲林時，隔天就跟夫家一起做雞蛋批發的工作，從不會到全面負責，從收蛋、付錢、運送雞蛋，到送蛋到攤商那裡，然後來收錢，全部都是一手包辦，另外最近她用養生雞蛋做蛋捲，贏得一致好評，生意也很好，更難得的是，她用雞蛋、用蛋捲，甚至用經費，在幫助弱勢民眾，也同樣贏得地方民眾一致的肯定。

賴清德強調，台灣是民主的國家，也是法治的社會，每一個新住民都受到台灣法律同樣的保護，如果有做違法、傷害國家的事情，國家也必須要依法來處置這樣的行為，所以他非常希望，目前立法院在討論國籍法的立法委員，不要愛之適足以害之，沒有必要去修訂國籍法，要特別免除來自中國的新住民，對中華民國單一的忠誠責任，一旦修法成功，只不過是增加社會對來自中國大陸的新住民，會增加疑慮而已，這對整個台灣社會的和諧沒有進步。

因此目前在討論國籍法的這些行為跟言論，其實都是多餘的、沒有必要的，我希望立法院目前熱衷於推動國籍法修法的人士，立法委員都能夠三思，團結愛台灣、保護國家、推動國家社會的進步，這才是我們共同要去推動的，謝謝。

