民眾黨挺藍營「停砍年改」 民進黨怒轟黃國昌：向過去堅持改革的自己抱歉

[FTNN新聞網]

記者許詠晴／台北報導

國民黨團力推「反年改」法案，主張停砍公立教職員退休金、停止所得替代率逐年降低，明日將在立法院司法法制委員會審查，民眾黨團今（4）日表示支持。對此，民進黨痛批，今天的黃國昌，應該對過去堅持改革的黃國昌道歉。

民進黨發言人戴瑋姍表示，黃國昌過去批評民進黨改革不夠徹底，如今卻反對調降替代率，立場轉變之快，令人錯愕。所謂的「世代正義」，到頭來只是他追逐權力的工具。戴瑋姍表示，今天的黃國昌，應該對過去堅持改革的黃國昌道歉。

廣告 廣告

戴瑋姍指出，2017年黃國昌曾多次公開強調年改核心在於「所得替代率」，主張應降至合理水準，不僅肯定民進黨版本「有善意」，更要求替代率應降至70%，當年的話猶言在耳，如今黃國昌為了政治利益，與國民黨並肩主張「停砍」，甚至在今年1月修法時，將警察退休替代率拉高至80%，完全背離當年的立場，昨是今非、前後矛盾。

戴瑋姍批評，黃國昌為了政治利益，不惜成為國民黨的附庸，破壞年改成果、衝擊國家財政，也讓年輕公務員的退休金面臨風險，當年的改革承諾，如今全成空談。她強調，年改的初衷是「領得久、領得多、大家都領得到」。藍白若執意開倒車，只會讓退撫基金更快破產。民進黨呼籲各界堅守改革方向，讓年金制度永續，不讓公平正義成為政治交易的犧牲品。

更多FTNN新聞網報導

國民黨提「反年改」法案 綠營轟大開倒車：2042年退撫基金恐提前破產

雄檢要林岱樺噤聲遭駁回 民眾黨舉柯文哲當例子：還好她只是想選高雄市長而已

年改修法民眾黨團版本出爐：今年起停砍所得替代率、隨物價指數成長調整

