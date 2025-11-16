民眾黨挺館長 網諷：不保護吹哨者了？

▲館長遭元老級員工毀滅式爆料，民眾黨青年部發文力挺卻遭網友砲轟。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）

[NOWnews今日新聞] 網紅「館長」陳之漢近日來遭公司元老級員工踢爆，要求「小偉」傳生殖器照並與兩度叫其與自己妻子發生關係，導致員工身心受創，如今雙方各說各說話。對此民眾黨青年部今（16）日發文「必須為館長說幾句話」，強調不認同館長國族立場及部分言論行徑，但關於無法被證實私領域爆料，網路側翼與新聞媒體根本不該見獵心喜攻擊與報導。這番言論多數網友不買帳，砲轟「館長要砍賴清德狗頭怎麼就安安靜靜」、「蕭美琴和沈伯洋面對死亡威脅也沒看你們出來講兩句」、「奇怪，不保護吹哨者喔？」

「必須為館長說幾句話」民眾黨青年部表示，不認同館長的國族立場及部分言論行徑，但是關於他無法被證實私領域的爆料、網路側翼與新聞媒體根本不該見獵心喜的渲染、攻擊與報導。這無關公眾利益，某些事情更是對他個人的性羞辱與人格毀滅，完全看不出這些事情有任何占用社會輿論的公益性、重要性。

最後青年部強調，要提升社會輿論的討論品質，讓更重要的政策與民間事件被看見，「就從抵制這些垃圾新聞話題開始做起」。

而此番言論多數網友不買單，質疑員工爆料又要怪別人，難不成館長員工也是綠營側翼？也有網友表示「館長要砍賴清德狗頭的時候你怎麼就安安靜靜」，另有人提及「蕭美琴和沈伯洋面對死亡威脅的時候也沒看你們出來講兩句」、「奇怪，你們不保護吹哨者喔？」

