民眾黨掀退黨潮？繼李有宜後 創黨元老朱蕙蓉也宣布退黨

民眾黨創黨元老朱蕙蓉宣布退出民眾黨。 圖：取自朱蕙蓉臉書（資料照）

繼民眾黨發言人李友宜今（30日）上午宣布退出民眾黨後，民眾黨創黨元老、網紅「大媽老司機」朱蕙蓉稍早也在臉書宣布退黨，「從此海闊天空，只支持值得支持的」。她昨也痛批，「標準的雙標，台灣民眾黨」。

李有宜上午於臉書發文指出，「親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期」。

隨後，朱蕙蓉轉發李有宜的該篇臉書文，並寫下「親愛的支持網友們與台灣民眾黨黨員們、以及不支持討厭大媽的網友們：即日起大媽我朱蕙蓉退出台灣民眾黨。從此海闊天空，只支持值得支持的」。

朱蕙蓉昨也說，她報仇幾年都不晚，有人說留著一線日後好相見，但堅持留著先不說日後慢慢再來說。她還表示，上幾場政論節目就被中評會約談，停權半年；那位徐小姐（指民眾黨新住民委員會主委徐春鶯）都已經被羈押禁見了，難道就不毀壞黨譽？不用送中評會嗎？「標準的雙標，台灣民眾黨。」

