民眾黨控埔心牧場涉特權開後門 鄭文燦、三立集團發聲
近期三立電視涉入股詐欺公司、違規投資中嘉案後續NCC卻無具體作為，引發爭議。前民眾黨立委陳琬惠先前也曾指控，時任桃園市長鄭文燦主政期間，地方到中央讓三立集團如「先知」般砸大錢購買埔心牧場，接著火速完成土地變更蓋影城。當時鄭文燦辦公室以及三立影城分別發表聲明駁斥，強調一切依法辦理，並無特權或圖利行為。
鄭文燦辦公室當時面對質疑時發聲明表示，桃園市府在埔心牧場開發案中，依照規定送中央部會及地方主管機關審查，有關環境影響評估、交通影響評估、水土保持、都市計畫、市地重劃之審查基準均依法要求，並以促進地方文化觀光發展為考量，一切依法辦理，沒有任何特權。聲明中也針對外界質疑桃園市政府在內政部都委會擔任陳情人一事回應，在都市計畫通盤檢討內政部審議期間，地方政府有新增提案，列為陳情人是內政部都委會的慣例，其他縣市政府也相同。
聲明進一步指出，地方政府就都市發展考量，會依《都市計畫法》進行通盤檢討，提出變更都市計畫，送內政部都市計畫委員會審議。在審議過程中，由於地方政府並非內政部都委會成員，地方政府如有新增意見，依慣例會以陳情案的方式表達地方政府立場，所以在會議紀錄上列為「陳情人」，各縣市政府都是用相同的方式辦理。在內政部都委會第945次會議，尚有審查新北市提案，新北市政府也同樣被列為「陳情人」，會議紀錄都有上網公開，審議內容都是公開透明。
針對外界疑惑為何內政部剛核定市地重劃，三立隔天就能辦開工，鄭文燦辦公室回應，水保計畫開工無需市地重劃核定，兩者沒有直接關聯，連結兩者是「張冠李戴」。三立埔心牧場於去年12月辦理的開工典禮，是在原範圍內進行水土保持計畫工程開工，與三立申請的市地重劃案是2件不同的申請案，水保計畫開工與市地重劃沒有直接關聯，無需先核定市地重劃也可以進行水保計畫。
鄭文燦辦公室強調，市地重劃案必須依照《平均地權條例》及〈市地重劃辦法〉循程序辦理，需經土地所有權人同意，並經過各單位審查，桃園市政府並無偏頗，也不可能有「先射箭，再畫靶」的情況。
當時《三立影城》聲明稿全文如下：
針對陳琬惠立委質詢指控「三立買埔心牧場蓋影城攫取暴利」一事，三立影城股份有限公司說明如下：
1、三立影城股份有限公司（下稱三立影城）目前由張榮華先生擔任董事長，三立影城自2018年成立迄今並經營埔心牧場已有5年,係屬張榮華先生個人投資之事業。
2、陳琬惠立委指稱「三立買埔心牧場蓋影城攫取暴利」一事，與事實不符。事實上，自三立影城購入埔心牧場以來，三立影城為了永續經營埔心牧場，配合都市計畫並持續增加投資觀光產業設施，故依法申請都市計畫變更，此為延續歷次楊梅都市計畫案（「民國82年變更楊梅主要計畫『第三次通盤檢討案』」），並經中央與地方政府審議。三立影城參與其中，皆依法依規申請，也通過相關審議。至於陳琬惠立委質疑所謂24小時內生出開工典禮一事，更為張冠李戴之謬誤。民國111年12月20日舉行的「水保工程」開工典禮，是依據12月1日通過的水土保持計畫施工許可，與市地重劃案通過時間無關，特此澄清，盼勿再誤導視聽。
3、自三立影城成立以來，經營埔心牧場已近五年。三立影城依然自有經營並未出售。歷經疫情影響牧場營運，三立影城依然長期經營，並持續投資牧場建設，進行軟硬體改善，除了妥善照顧園區內的動物，保存大家的共同回憶外，也將持續強化影視跟娛樂功能，為桃園增加觀光發展，提升地方繁榮。三立影城顯然並未有出脫、炒作等獲利行為，又何來暴利之指控。
三立影城呼籲外界評論應基於事實查證，不應捕風捉影，以訛傳訛破壞本公司商譽，若再有不實指控，本公司將進行法律訴追，以正視聽。
