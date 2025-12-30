民眾黨控賴清德造謠 提民事訴訟求償百萬、登報判決主文

民眾黨認為總統賴清德日前接受媒體專訪，惡意誣指民眾黨「讚賞普丁、擁抱習近平」，要求道歉未果，今天提起民事訴訟，要求賴清德應賠償新台幣100萬元，並在三家報紙刊登判決主文1天。

民眾黨幹部許甫（左二）及吳怡萱（左一）等人認為，總統賴清德接受媒體專訪，惡意誣指民眾黨「讚賞普丁、擁抱習近平」，要求道歉未果，30日提起民事訴訟，賴清德應賠償新台幣100萬元，並在三家報紙刊登判決主文1天。（中央社）

賴清德28日接受三立新聞「話時代人物」專訪，對於藍白提案要彈劾總統，賴清德表示，國民黨、民眾黨與在野黨聯盟，令人費解，他們公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要對台灣民選總統進行彈劾，「我覺得社會自有公道」。

民眾黨主席黃國昌29日表示，賴清德總統說法明顯逾越政治評論合理界線，嚴重誤導社會大眾；嚴正要求賴清德限期24小時道歉，否則將提出民事訴訟。

民眾黨幹部許甫及吳怡萱等人今天與律師召開記者會，主張賴清德公然抹黑民眾黨，未盡基本查證，總統說出的話代表國家意志的展現，不能隨便發表個人意見，且相關指控為無中生有、無憑無據，賴清德講話不精準已經不是一、二次，就算是無心口誤也應更正，因為侵害民眾黨權益。

許甫強調，此刻中共正在舉行環台軍演，民眾黨已多次公開表達態度，卻依舊被貼上「中共同路人」，賴清德行為是貼標籤找敵人。