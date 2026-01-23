民眾黨推不在籍投票法草案 游盈隆：樂見其成但必須審慎評估

行政院秘書長張惇涵23日陪同7位中央選舉委員會被提名人，前往立法院拜會朝野黨團。右2為中選會主委提名人游盈隆。 圖：翻攝自民眾之聲

[Newtalk新聞] 立法院民眾黨團推動《不在籍投票法草案》，中選會主委被提名人游盈隆今（23）日表示，不在籍投票是台灣民主發展過程中可能面對的課題，社會關注度相當高，國際間也有不少先進國家採行相關制度；不過由於台灣過去從未實施，因此「樂見其成，但必須非常謹慎以對」。

目前中央選舉委員會僅剩4名委員，依規定至少須有5名委員才能召開會議並作成決議，導致中選會選務運作已受到影響。行政院去年12月29日表示，考量學經歷與政黨比例，已提名游盈隆擬任主委、胡博硯擬任副主委，並提名黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等7人名單，函送立法院審查。

行政院秘書長張惇涵今日上午陪同中選會委員被提名人拜會民進黨團時表示，距離年底九合一大選以及可能的公投綁大選僅剩約10個月時間，行政院此次徵詢三個黨團，透過跨黨派推薦方式，提出兼具理論與實務經驗的7位被提名人，期盼讓後續選務推動更加順暢。

張惇涵指出，此行將陸續拜會民進黨團、民眾黨團及國民黨團，希望朝野能在接下來的議事程序中理性討論、如期完成審查，讓相關人事案順利過關。民進黨團幹事長鍾佳濱也表示，立法院下週將進行被提名人的審查程序，民進黨團將支持行政院提出的名單。

游盈隆會後受訪強調，希望中選會人事案能獲得跨黨派一致支持。至於民眾黨團所提《不在籍投票法草案》，他指出，不在籍投票在民主制度發展中確實是可能必須面對的選項，國際上已有不少實例，但考量台灣從未實施，無論制度設計或實際執行層面，都必須進行審慎評估。

民眾黨團於去年12月已將黨團版《不在籍投票法》草案自委員會抽出並逕付二讀。草案規定，不在籍投票可採移轉投票或至指定場所投票方式，適用對象為設籍於中華民國自由地區、依法具有投票權及公投權者；適用範圍則涵蓋總統、副總統、中央及地方公職人員選舉與罷免，以及全國性公民投票。

