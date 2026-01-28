民眾黨推不在籍投票 游盈隆：在九合一選舉會是災難「建議公投試行」

中選會主委被提名人游盈隆。李政龍攝



立法院內政委員會今（1/28）天進行中選會人事案審查，對於民眾黨團力推「不在籍投票」立法，中選會主委被提名人游盈隆表示，如果在九合一地方選舉實施不在籍投票，就現階段來講，肯定是一個災難。他建議，應該從公投開始試行，逐步累積經驗。

內政委員會今天進行中選會人事案審查，國民黨立委牛煦庭在質詢時提到，在野力推「不在籍投票」，或者叫「國內移轉投票」也可以，如果立法院三讀通過，中選會會不會執行？游盈隆回應，中選會就是依法行政、依法辦理，「沒有第二句話」，這是他對民主政治的基本認識。

廣告 廣告

游盈隆說，目前相關法律尚未三讀，不清楚制度內容是怎麼樣，但他覺得不在籍投票是世界潮流，也是許多台灣人認為「對」方向。他表示，自己能理解民眾看到國外已經實施不在籍投票，覺得台灣落後的心情，但大家不能夠脫離現實，因為不在籍投票牽涉非常複雜的選舉工程。

游盈隆直言，「如果在九合一地方選舉實施不在籍投票，就現階段來講，肯定是一個災難」，他解釋，年底選舉有將近9000種不同選票，「我們喜歡看天邊的彩霞，但不要踩壞眼前的玫瑰，傲視世界的台灣選舉可能會崩潰。」

民進黨立委張宏陸也詢問相關議題，游盈隆表示，台灣在不在籍投票其實已經落後很久，但要迎頭趕上，道理上是說得過去，實施前必須做好非常周全的研究、調查，而且應該循序漸進，不是一步到位。

游盈隆說，要在年底大選實施不在籍投票，會是很大膽、太冒險的做法，「暴虎馮河」，建議從公投開始試行，逐步累積經驗，「我覺得這樣子分階段、一步一步走，會是比較好。」

更多太報報導

拜會民眾黨團「不在籍投票」提報告書！張惇涵酸：不是密件可以帶出去看

不在籍投票最快週五三讀 中選會示警：2026有8千種選票「計票單會貼到天花板」

【國會亂象2-2】還有這些爭議法案！ 不在籍投票、離島條例都用這一招 學者喊速修法砍亂源