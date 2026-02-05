民眾黨推新法都是做表面？吳思瑤指優先法案連委員會都搞錯：就是無心專注法案

民眾黨立法院黨團日前宣布下會期的優先法案，被民進黨立委陳培瑜指出，法案條例很多都「送錯」負責的委員會，質疑這真的叫做「最強戰力」？對此，民進黨立委、政策會執行長吳思瑤今（5日）接受電台節目《新聞放鞭炮》專訪表示，先前自提的軍購條例漏字，現在連好幾個優先法案都搞錯委員會。她指出，民眾黨專業度非但不夠，心也不在立法內容上，僅都是為了做表面。

對於新會期，吳思瑤坦言，對於國會還是不敢樂觀，因為大家都知道傅崐萁續留總召，傅崐萁的路線依舊還是宰制國民黨這種對抗，當然黃國昌走了是好事，可是黃國昌現在仍不甘寂寞，從來沒有一個黨主席帶著自己的立委去就職。

吳思瑤說，雖然新年有新希望，但在立院黃國昌還是陰魂不散，傅崐萁還是宰制國民黨的路線，立法院長還是韓國瑜，大環境沒什麼改變。



先前民眾黨自提國防條例，吳思瑤表示，黃國昌版的軍購條例第一條不就漏字了，是在克漏字嗎？連新會期提優先法案，有四到五個法案都提錯負責的委員會。她直言，民眾黨本身專業度真的不夠，就只是黃國昌一個人騙小草。



吳思瑤提到，自己現在是民進黨的政策會執行長，只要是民生議案都可以合作，民生優先、國家優先，但認真看它們的法案清單後，對於審查法案的委員會都搞錯，著實啞口無言。她表示，民眾黨的心根本不在立法實質內容，反而要的是做表面，根本不堪檢驗。

