民眾黨推「阿北條款」？綠委建議修法方向：這樣小草比較開心

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記者李鴻典／台北報導

民眾黨立法院黨團擬修正刑事訴訟法，將羈押要件中的「勾串共犯或證人之虞」刪除，引發討論。民進黨立委林俊憲今（10）天說，現在藍白聯手想通過什麼就通過什麼。建議不如直接修法「不得調查、羈押、起訴柯文哲」，這樣比較乾脆，小草也比較開心。

林俊憲今（10）天說，現在藍白聯手想通過什麼就通過什麼。建議不如直接修法「不得調查、羈押、起訴柯文哲」，這樣比較乾脆，小草也比較開心。（圖／翻攝畫面）

林俊憲指出，明天，司法法制委員會要排審「刑事訴訟法」，最關鍵的是民眾黨團提出的版本，也就是「阿北條款」。

林俊憲表示，從阿北被羈押後，民眾黨主席黃國昌每天都說「押人取供、司法迫害」，為了拯救精神黨主席，民眾黨主張刪除「勾串共犯或證人之虞」這項羈押要件。

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林俊憲進一步指出，而這項提案其實去年就提出，為什麼直到現在才突然拿出來討論呢？因為阿北今年4月才一審宣判，確定「阿北出事了」，才能名正言順把法案包裝成對抗司法迫害，看來有些法案是按照被告的訴訟進度推進。另外，民眾黨最近已經沒什麼聲量，只好再把阿北搬出來當提款機，順便凝聚小草的向心力。當然，民眾黨知道自己吃相難看，於是又賴給清德，說賴總統過去擔任立委時，也有一模一樣的提案。

林俊憲提到，大家還記得特偵組吧？當時是2008年，特偵組爆出教唆偽證、違法監聽等爭議，甚至牽扯出馬王政爭。當時修法是為了制衡濫權的偵查機關，跟民眾黨幫阿北量身打造的後門根本不一樣。

如果「阿北條款」真的通過，會有什麼後果？林俊憲說明，像詐騙集團、販毒集團這種需要好幾個人合作的犯罪，少了「勾串」的羈押理由，很容易縱放嫌疑人，好讓他們滅證，順便發簡訊給所有人統一口徑。

到時候如果大家發現，為什麼都抓不到詐騙集團，也關不起來，請去找民眾黨。畢竟，現在藍白聯手想通過什麼就通過什麼。林俊憲嘲諷，既然如此，建議不如直接修法「不得調查、羈押、起訴柯文哲」，這樣比較乾脆，小草也比較開心。

黃國昌日前則表示，修法是為落實刑事司法人權、貫徹無罪推定原則，杜絕「押人取供」，將修法貼上「柯文哲條款」標籤，這是在混淆視聽。

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