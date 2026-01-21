民眾黨提不在籍投票闖關不管「超大漏洞」吳欣岱：開後門給人走？

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。 圖：台灣基進提供

[Newtalk新聞] 民眾黨團所提出的不在籍投票法草案經立法院會逕付二讀、交付協商。對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱直指當中有許多漏洞，台灣綠黨也發聲明強調，支持改革，但拒絕讓選務崩潰，制度方向可以討論，但在配套未到位前，貿然上路恐怕後患無窮。支持讓投票更便利，但反對在高風險情況下倉促推動。

吳欣岱表示，過去在罷免國民黨、民眾黨立委時，民眾黨立委兼黨主席黃國昌認為必須要有身分證影本才能連署，因怕資料遭到盜用成為連署人頭。結果現在投票更大的事情，反而不擔心身分被盜用，來輕易的不在籍投票。選票如果被移轉，是更大的漏洞。

吳欣岱認為，台灣根本沒有投票率過低問題，沒必要為了表面提升投票率犧牲制度安全；若要降低青年返鄉投票負擔，政府可提供交通補助，而不是引入會被境外勢力操作的制度破口。在中國因素下，任何可能製造爭議的制度，都可能被「以民主顛覆民主」，因此堅決反對不在籍投票。

綠黨指出，「國內移轉投票」確實能減輕外地工作、就學族群返鄉投票的負擔，若制度完善，將有助提升投票率、強化民主；但關鍵在於，移轉投票本身是「高複雜度、高風險」的工程，不能在責任不清、人事未齊的情況下硬推，否則等同拿選舉制度賭運氣。

綠黨提出三大前提包括，第一，先補齊中選會人事，讓專業團隊到位；第二，必須經過公聽會、內政委員會與中選會的完整溝通；第三，確保不違反秘密投票原則，也不讓選務系統承受不可控的壓力。應該把該補齊的人事、該做好的配套做到位，改革才會走得穩、走得遠。

