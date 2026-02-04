民眾黨提修戒嚴法「限24hr內送立院追認」 他氣到笑：國防機制自動瓦解

即時中心／梁博超報導

立法院迎來新會期，民眾黨團昨（4）日上午召開記者會，洋洋灑灑列出21項優先法案，其中包括修正《戒嚴法》，縮短總統發布戒嚴後的追認時間，需24小時送立院追認，否則失其效力。對此，民進黨立委沈伯洋感嘆，若修法成功，國家防衛機制會直接自動瓦解，「沒想到台灣會走到這一步，真的是會氣到笑出來。」

沈伯洋昨深夜在臉書發文指出，兩年前藍白立委上任後，第一波聯手通過的法案之一，就是將緊急命令追認改為記名投票。「當時我很困惑。緊急命令通常是國家面臨危急的時刻，例如戰爭前的衝突等。原本的『無記名投票』，改為『記名』，等於是要立委在敵方的注視、威脅下，公開表態。」

沈伯洋直言，兩年前就挖了這個洞，然後民眾黨在兩年後的今天，決定把洞挖得更深！「他們今天說，要修法，要求戒嚴狀態中，立法院必須在24小時內完成追認。」意思是，如果戰爭爆發，全體立委要在24小時內集結、開會並表決，只要這24小時內湊不齊人，緊急狀態直接失效。

「國家防衛機制，會直接自動瓦解」，沈伯洋坦言，這比他預測的還惡劣，「而且連最簡單的『中國人不能當立委』，韓國瑜都不會執行了。」他覺得，也不要管藍白了，先想好緊急狀況的時候，該怎麼有效的在沒有法律工具下，應對敵國威脅，並且對內有效指揮。沈伯洋也感嘆，「真沒想到台灣會走到這一步，真的是會氣到笑出來。」

另外，沈伯洋還提到，民眾黨版的國防預算條例刪掉台美國防合作和國防非紅供應鏈，並公開指責AIT，直接破壞台美外交關係；而國民黨這禮拜去跟中國共產黨談紅色供應鏈、AI和醫療合作，「根本就是統促黨和新黨換殼而已。」他直言，到底是要等到什麼時候，台灣才要醒。「兩年了，那麼多法案擺在眼前了，有那麼難理解他們的惡意嗎？」

