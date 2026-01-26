民眾黨提出白營版國防特別條例 沈伯洋：第1條就漏字

M109自走砲。（圖／資料照片，圖源：總統府Flickr）





台灣民眾黨黨主席黃國昌1月中率團快閃訪美，14日清晨返抵台灣後，旋即於該黨中央黨部召開記者會。黃國昌除在記者會上質疑1.25兆元國防特別預算內容外，當時亦表明打算提出民眾黨版國防特別預算草案。經過19日國防部在立法院外交及國防委員會報告國防特別預算內容，與黃國昌陷入離場時夾帶會議機密資料出場後遭追回的風波，民眾黨立院黨團今（26）日召開記者會，表示經徵詢數位退役將領意見後，提出自家版本國防特別條例草案，其名稱「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。不過民主進步黨籍立法委員沈伯洋隨後在其Facebook上抨擊，白營版國防特別條例草案不僅第1條就漏字，更轟刪掉「非紅供應鏈」等院版內文內容「完全不演了」。

依據白營版國防特別條例草案內容，該條例總額上限新台幣4000億元，採1年１期，採購反甲型無人機飛彈系統、拖式2B反裝甲飛彈、海馬士多管火箭飛彈系統、M109A7自走砲等武器，為政院版國防特別條例草案已公布的內容。白營版國防特別條例草案內容另規範保留20％預算，約881億元左右，可用來採購計畫外的特別需求品項。

值得注意的是，白營版國防特別條例草案內容，未列政院版所提「人工智慧輔助與指揮、管制、通信、資訊、網路、情報、監視及偵察系統」、「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」，亦刪掉「非紅供應鏈」等字詞。

（圖／翻攝自沈伯洋Facebook）

針對白營版版國防特別條例草案內容，沈伯洋在其Facebook上列出5項質疑，包含：

1.不懂為何立法委員可以自己啟動軍購？

2. 沈伯洋認為，其實這法案本質就是「擋軍購」，拿掉了一堆東西，比如說台灣之盾。這大概就像，你買了電腦，但不給你安裝系統。

3. 沈伯洋更抨擊「『最可怕的是，否定了非紅供應鏈』不愧是紫雲黃，完全不演了。」

4. 沈伯洋亦指出白營版版國防特別條例草案第1條就漏字。

5. 沈伯洋亦質疑「『1年1期到底是什麼？』蓋101的時候可以1年核准蓋1層嗎？」

沈伯洋最後亦在文末批判「黃國昌等於直接立法造成法律問題，而且甚至要直接打擊國內經濟，帥慘了。」

