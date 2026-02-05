民眾黨提名中配立委「要幹什麼」吳子嘉批柯文哲搞怪：沒靈魂的黨

中國籍配偶李貞秀（右）將在2月上任民眾黨不分區立委，其國籍問題備受關注。 圖：翻攝李貞秀臉書

[Newtalk新聞] 中國籍配偶李貞秀近日赴立法院宣誓就職民眾黨不分區立委，她的國籍爭議持續延燒。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，他反對李貞秀當立委，民眾黨難道一定要用中配？民眾黨是個沒靈魂的黨，如今會有這樣的結果，就是民眾黨前主席柯文哲搞怪、衝過頭了。他表明：「吳子嘉反對李貞秀當立法委員」

有網友提問「李貞秀的爭議吵得沸沸揚揚的，吳董怎麼看？」吳子嘉4日直播時回應，這件事必須坦白說，為什麼國民黨不會做這種事，但為什麼民眾黨要做這種事？民眾黨做這種事情能夠有什麼好處？，一個政黨所提名出來的不分區立委，是代表一個政黨的方向跟整體的大戰略，民眾黨卻提名了一個中配。

吳子嘉質疑：「到底你民眾黨的戰略是什麼？你告訴我？你要幹什麼？」並指出，難道民眾黨提名了一位中配的不分區立委，就能夠在兩岸政策有一套兩面討好的方向？台灣從此過著像王子公主般的幸福快樂生活？當民眾黨提出這種人士的時候，大眾必須去思考這背後動機為何。民眾黨主席黃國昌必須要講清楚，民眾黨的兩岸政策是什麼？在他看來是沒有。

吳子嘉直言，且民眾黨也沒有在經營兩岸，現在突然冒出一個李貞秀，這叫做莫名其妙，再加上留任的民眾黨不分區立委陳昭姿，民眾黨到底是什麼樣的一個政黨？民眾黨就是一個沒有靈魂的政黨，也就是柯文哲搞怪才產生的結果、衝過頭了，難道一定要用中配當立委嗎？當然是「做的很過分」，他非常反對這種事情。

