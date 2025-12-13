民眾黨提名參戰宜蘭.嘉義縣長 藍白2026還能合?

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文，出席新北黨慶活動，外界關注包括新北在內，民眾黨在宜蘭、嘉義，分別提名陳琬惠與張啓楷，新竹市高虹安無法參選的話，也可能推派代理市長邱臣遠，加上黃國昌表態新北會選到底，雙方還有整合空間嗎？鄭麗文強調最後一定會推最強人選，目前先按提名辦法，進行黨內協調溝通。

出席國民黨新北市黨慶活動，黨主席鄭麗文在台上砲火四射。





國民黨主席鄭麗文，出席在新北舉辦的黨慶活動，外界聚焦藍白如何整合。（圖／民視新聞）

國民黨主席鄭麗文：「我們跟民進黨不一樣啦，民進黨在南部你看貪汙腐敗，好像大家欠他們的一樣，他推什麼人就一定會當選嘛，沒有那個事情。」

話裡話外劍指民進黨，但黨內團結似乎備受考驗，在新北辦黨慶，市長侯友宜卻沒來，被點名要選新北的李四川也沒出席，只有副市長劉和然到場，儘管如此鄭麗文仍積極凝聚黨內士氣，因應新進黨員與回復黨籍黨員，兼任革實院院長的她，將以鄭院長身分親自授課，分享國民黨中心思想與理念實踐。





國民黨主席鄭麗文，出席在新北舉辦的黨慶活動，外界聚焦藍白如何整合。（圖／民視新聞）





國民黨主席鄭麗文：「麗文上任之後，短短的一個多月的時間，已經有成千上萬的黨員回娘家，跟加入國民黨，應該是從十二月底開始，我會親自授課。」

上任主席一個多月，鄭麗文全台跑透透，備戰即將到來的2026大選，但看看民眾黨，已經按照自己的步調，宜蘭縣提名陳婉惠，嘉義市將徵召張啓楷，新竹市若高虹安不能選，也考慮推派代理市長邱臣遠，新北市部分黃國昌也表態參選到底，藍白還能合嗎？

新北市副市長劉和然：「每一個黨都有黨的節奏跟機制，包括個人也是一樣，那依自己的節奏跟機制，還有我們的步調，我們會有自己的調配，黨的機制只要一出來，我們就按照黨的機制走。」

國民黨主席鄭麗文：「黃主席也公開說過，他希望能夠盡全力的，來爭取新北市民的認同，但是最後呢藍白一定是會為大家，來推選出最適合最強，最能夠勝選的人選，現在我們也是按照，我們所通過的提名辦法，先進行國民黨黨內的協調跟溝通。」

鄭麗文看來對藍白合很有信心，但到現在兩黨還沒拿出合作辦法，就看最後是水到渠成，還是功敗垂成？

原文出處：民眾黨這些縣市自提人選 鄭麗文有信心：藍白會合

