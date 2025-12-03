民眾黨提名 陳琬惠轟政院：財劃法給了宜蘭56億、卻被違法砍41億元
[Newtalk新聞] 民眾黨今（3）日正式提名陳琬惠擔任宜蘭縣長候選人，陳琬惠在記者會表示，立法院通過財劃法修法，宜蘭縣歲入增加56億元，讓宜蘭自主財源從不到4成提高到7成，但中央卻違法大幅消減一般性補助款41億元。她要呼籲政院不要違法亂紀，這不是政黨之間的競爭的問題，而是宜蘭人民的權益的問題。
民眾黨今日正式徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，並舉行「用行動改變宜蘭！台灣民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長記者會」。民進黨目前已經提名林國漳律師參選，而國民黨部分，立委吳宗憲也有意爭取參選。外界高度關心藍白在這地區整合。
陳琬惠致詞時說，這講台有點激動都歪了。她是民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠，今天非常開心激動，也感謝民眾黨好友對她一致支持，成為民眾黨第一位徵召的宜蘭縣長參選人。除了黨內全部支持，也請大家給宜蘭鄉親一個掌聲。
陳琬惠說，她從去年卸任立委，有機會一步一腳印在宜蘭服務，就是鄉親相挺。今天提名裡，要像黨內同志報告，宜蘭人是這樣，我們都沒有看黨派、是看人。這兩天黨部發採通後，宜蘭人給她打氣，過去這麼多年以來，三十年前就是陳定南，他的執行力宜蘭人印象深刻。今日她應徵宜蘭縣長職務，宜蘭從後山變成縣市治理典範，本來代表台灣民主特色，但卻因為這些年地方領導人對於公共政策怠惰，毫無章法的一個治理，讓原來璀璨的蘭陽平原失去了往日光彩，浪費了前人建立的這個美好的基礎，也讓宜蘭迷失了這個方向，所倚宜蘭需要更重的改革跟改變。
陳琬惠說，她接下來擘劃是未來三十年的宜蘭。在柯文哲的理性、科學、務實下，今天要遞加她給宜蘭鄉親的履歷。她從小外號就是「碗糕」，「地方的人常說我本人比電視卡瘦」。鄉親常提到縣長三項很重要的條件，第一、就是可以有實踐承諾的行動力，第二、是能夠共創願景的親和力，第三、是善用資源的創造力。這三項她都有。
陳琬惠說，財劃法修法後，讓地方原先非常窘迫、自有財源的不到4成，得到翻轉。從2026年開始。宜蘭的歲入也會增加56億元，自有財源可以提高到7成，但是也要把真相說清楚。就是說中央雖然增加了統籌分配款卻違法大幅消減了一般性的補助款大概有40.9億元。她要呼籲政院不要違法亂紀，這不是政黨之間的競爭的問題，而是宜蘭人民的權益的問題。
陳琬惠說，未來縣政有三大主軸、九大政策，低汙染的產業，要打造高新乾淨的產業重鎮。南港東移，打造宜蘭的腦工業的基地，要能夠結合即將開通的高鐵與國道優勢，引進AI軟體跟新創的低汙染的產業。
陳琬惠說，除了AI智慧校園之外，要推動雙語教育，班班有網路、生生有平板。在觀光的部分要邁向國際化，希望更多的國際的產業可以進到宜蘭。創生基地的部分，除了青年的部分能夠延續民眾黨壯世代的概念，讓我們宜蘭的這個創生可以結合青年、壯世代。交通建設，除了高鐵外，也希望在我們的內網上面可以做更多的一個相關的一個建置。她要提出一個共享交通跟低碳智慧運輸的一個概念，就是4U的共享運具。另外，敬老卡希望變成所謂的老人金卡每年可以提供6000元補助給每一位的長者，讓他們可以這個悠遊卡像超級悠遊卡，可以自由的運用在交通醫療跟相關的休閒運動上面。她是「碗糕」陳琬惠應徵宜蘭縣長，「我準備好了」。
活動也展開授旗儀式，由黨主席黃國昌把象徵使命的民眾黨黨旗交給陳琬惠。陳琬惠接過後，則拿起黨旗用力揮舞，並高左手拳頭。黨公職與宜蘭鄉親也跟陳琬惠一起大合照。陳琬惠則手端碗糕，並由黃國昌拿起「三星蔥」，大家高喊「用行動改變宜蘭」、「琬惠琬惠、蔥蔥蔥」口號。
館長嗆怎不訪中？ 黃國昌：我從來沒有排斥、但我還在黑名單上
李有宜退黨 黃國昌駁冷暴力：民眾黨初選沒特權 就是全民調
