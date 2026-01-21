民眾黨提名10人選議員 許甫、吳怡萱戰北市 黃國昌「2金釵」林子宇、陳怡君選新北

民眾黨主席黃國昌





民眾黨21日舉行中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第四波議員提名名單，10位被提名人包括：基隆市中山區呂承祐、台北市松山信義區許甫、台北市中正萬華區吳怡萱、新北市板橋區林子宇、新北市中和區陳怡君、新竹縣湖口鄉陳岫玫、新竹縣新豐鄉徐勝凌、苗栗縣後龍造橋竹南選區蔡君婷、苗栗縣頭份三灣南庄選區林志學、澎湖縣馬公市莊國輝；台灣民眾黨主席黃國昌強調，提名的每位夥伴都是強棒、即戰力，具備紮實的專業背景，更有完整的實務歷練與豐沛服務熱忱，期勉未來要繼續努力深耕基層、貼近民意，以最大的努力回應民眾期待、爭取鄉親朋友的支持，用行動把地方的問題一項項解決，讓家鄉一步步變得更好。

黃國昌強調，面對民進黨政府的違法濫權，民眾黨更要以120分的努力對台灣人民負責、積極解決問題；每位參選人爭取讓自己成為最好的選擇。民眾黨已正式公布2026顧台灣9支箭政策綱領，內容涵蓋「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」四大核心願景，讓人民站得更穩、活得更好、走得更遠。

黃國昌說，同時與中國國民黨的共同政見進度也在推進中，兩黨智庫持續密集磋商，將盡快向各界報告；在野始終秉持「服務對象是所有人民」的核心精神，基於政策與理念來合作，積極落實聯合治理精神，負責任撐起這個國家。



會中也公布台灣民眾黨選舉決策委員會於昨(01/20)日下午召開會議後，提出之2026年直轄市、縣市議員第五波提名選區公告，提名選區包含台中市北屯區、彰化縣和美線西伸港選區、彰化縣二林芳苑大城竹塘選區，上述選舉區將各提名一名參選人，從1月22日9點起公告登記、至1月28日下午6點截止，登記資格也一併上網公告。

