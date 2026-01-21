民眾黨提名10人！含訪美林子宇 許甫首戰這區、吳怡萱捲土重來

民眾黨預計提名吳怡萱（左一）再戰中正萬華市議員、許甫（左二）則首度挑戰松山信義。（翻攝吳怡萱臉書粉專）

面對年底的九合一布局，民眾黨今（21日）通過第四波提名，拍板前副秘書長許甫出戰台北市松山信義區議員、前新聞部主任吳怡萱再戰中正萬華區等，還有前陣子剛跟著民眾黨主席黃國昌「旋風訪美」的前國際部主任林子宇，則出戰新北市板橋區，白營這波直轄市及縣市議員提名共10人。

民眾黨內幹部為了投入2026地方選舉，去年底有6人辭去職務，包含許甫、吳怡萱、林子宇，以及社發部主任張清俊、社發部副主任林志學、行政部副主任蔡君婷等。

今（21日）民眾黨拍板10區縣市議員黨內參選人，包含基隆市中山區呂承祐，台北市松山信義區許甫、中正萬華區吳怡萱，新北市板橋區林子宇、中和區陳怡君，新竹縣湖口鄉陳岫玫、新豐鄉徐勝凌，苗栗縣後龍造橋竹南選區蔡君婷、頭份三灣南庄選區林志學，澎湖縣馬公市莊國輝。

其中陳怡君、林子宇被外界視為黃國昌「四大金釵」，都在這波提名出線；許甫也早早起跑勤掃街，上週末還和黃國昌口中「黨內最強母雞」、前民眾黨主席柯文哲之妻陳佩琪到吳興商圈掃街；吳怡萱則捲土重來，再戰2022年曾挑戰過的中正、萬華區，民眾黨有意擴大地方「見黨率」持續努力中。

林子宇（右）先前陪同黃國昌（左）「旋風訪美」。（翻攝林子宇臉書粉專）





