民眾黨提案修正《刑訴法》 刪除勾串羈押條件挨轟「柯文哲條款」

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台灣民眾黨立法院黨團近日提案修正《刑事訴訟法》，針對現行司法羈押制度拋出多項重大修正，其中包含刪除現行第101條「有勾串共犯或證人之虞」的羈押事由。此舉隨即引來綠營排山倒海的批評，民進黨立委吳思瑤等人抨擊這是破壞司法、為特定人士脫罪的「柯文哲條款」，更有法界人士擔憂此舉恐衝擊組織犯罪、詐騙集團等案件的偵辦。

民眾黨：防羈押制度淪為檢警「偵查工具」

對此，民眾黨今日（9日）發表聲明強力回擊，批評民進黨混淆是非、急著貼標籤，並翻出17年前的歷史舊帳。民眾黨指出，2008年前總統陳水扁遭羈押禁見時，時任民進黨團幹事長的賴清德曾公開痛批「羈押是傷害人權的做法」、「政府不顧程序正義，押人取供，汙辱陳水扁」。當時的民進黨團更提案修正《刑事訴訟法》，主張限縮羈押事由，避免國家權力過度侵害人民自由。

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民眾黨強調，17年後民眾黨團提出法案，同樣是希望進一步落實無罪推定原則，將羈押要件具體化，避免羈押制度淪為檢警的「偵查工具」，其訴求與2008年由賴清德帶領的民進黨團版本完全一致。民眾黨砲轟，如今執政的民進黨司法理念180度大轉彎，根本是背離初衷、自打嘴巴，「法治是用證據定罪，不是用羈押辦案」。

避免「押人取供」、濫用司法

此外，民眾黨在聲明中再度為前主席柯文哲抱不平，質疑台北地檢署當初搜索柯文哲住處與民眾黨中央，其事由在起訴書與判決書中完全沒出現，證實北檢是在沒證據的情況下「押人取供、扣押手機電腦羅織罪名」。更指出柯文哲即便已交保，卻僅因法官與檢察官憑空想像、主觀認定有逃亡之虞，至今仍需配戴電子腳鐐受科技監控。

民眾黨最後正告賴清德政府，上台以來濫用司法的程度已令社會反彈，賴清德應回頭看看自己當立委時高喊「不可濫用羈押」的發言，對比現在將司法當作工具，顯得何其諷刺，呼籲程序正義的標準不該因政黨立場而有雙重標準。（責任編輯：殷偵維）

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