民眾黨提案軍購版本增列程委會 他重批「軍盲」、「無知就是力量」

台灣民眾黨自提「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，引發議論。民進黨立委范雲說，民眾黨已提案在程序委員會增列該版本；台灣青年世代共好協會理事長張育萌則說，民眾黨立委黃國昌有多理直氣壯，完全證明了「無知就是力量」，民眾黨自提的《國防特別條例》，完全暴露就是一群軍盲。

范雲稍早指出，本周五本會期最後一次院會，今（27）天是最後一次程序委員會（民眾黨已經提案增列他們的強軍條例）。（圖／翻攝自范雲臉書）

范雲稍早指出，本周五本會期最後一次院會，今（27）天是最後一次程序委員會（民眾黨已經提案增列他們的強軍條例），民進黨團再次呼籲，讓行政院版強軍條例週五付委，下會期初盡速審查！

張育萌則是撰文指出，黃國昌有多理直氣壯，完全證明了「無知就是力量」——民眾黨自提的《國防特別條例》，完全暴露就是一群軍盲。

黃國昌裝神弄鬼跑去美國，又從機密會議偷拿資料，最後交出來的版本無聊到不行。就是直接把「採購武器名稱」抄進法條裡—他現在真的把《國防特別條例》，亂搞成徹徹底底的《軍購條例》了。除了對美軍購，其他條文通通刪掉。

舉例來說，行政院版包括要提高「戰備庫存」，把彈藥從 30 天提高到 120 天，讓我們如果被圍堵，也不會彈盡援絕。沒了，被黃國昌刪了。

張育萌說明，我們要採購「C5ISR 系統」，也就是用人工智慧開啟戰場的「上帝視角」。原本 1.25 兆裡，有三分之一要拿來做「非紅供應鏈」。因為中國做無人機實在太強，台灣要自己做無人機和無人載具。通通沒了，黃國昌不要，實在無法理解，黃國昌照三餐炮轟對美軍購黑箱，那現在把「對美軍購以外」的項目全部刪掉，是什麼神鬼邏輯？

黃國昌罵說，立法委員想知道採購項目，竟然要去看美國國務院公告，從自己的政府看不到。答案真的很簡單，因為美國的軍售法律《武器出口管制法》規定，在國務院批准軍售前，必須「知會國會」。

黃國昌1/26召開記者會公布民眾黨版軍購條例。（圖／翻攝畫面）

張育萌指出，講白話文，美國政府「知會國會」之前，本來就要保密。黃國昌現在鬼叫嚷嚷的所有武器，都是美國政府正式「知會國會」的公告，所以全世界都會看到。

黃國昌把武器全部寫在條文裡，說這樣叫做公開透明，看了真的心很累。張育萌指出，黃國昌寫出來的，是美國已經「知會國會」的五項，另外還有四項他沒寫，也不知道是什麼。為什麼？因為美國還沒「知會國會」。

現在的問題變成，未來某一天，美國國務院把這四項知會國會後，我們沒有特別條例授權編預算，也沒有特別預算可以買。

那可不可以到時候再討論？也可以，只是美國知會國會後，美方送來發價書，我們要買的話，45 天內要簽。張育萌說，就算如此，國防部也沒有逃避監督，在機密會議裡，把美國還沒公佈的四項軍購，告訴立委了呀。

張育萌還說，跟黃大立委解釋一下，我們籠統平常講的「買武器」，其實分成「軍購」和「商購」。軍購就是台灣政府向美國政府買武器，美國政府再跟廠商簽約。白話來說，是「政府對政府」的採購，我們不可能直接跟美國軍火廠商簽約。

「商購」就不一樣了，是台灣政府向廠商買，所以當然要公開招標才公平。既然要招標，我們就不可能在條例裡直接寫出「我們要買什麼、買幾個、多少錢」，不然就是政府公開洩漏底標。

張育萌批評，黃國昌現在裝得正義凜然，把記者會當佈道大會，把所有武器的項目和金額通通寫進條例裡，黃大立委在做的事，就是公開向廠商洩漏底標。這就是沒讀書的下場。實在好可憐。

