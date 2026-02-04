即時中心／連國程報導

民眾黨今（4）日上午召開「人民優先，民生優先」法案記者會，洋洋灑灑列出20多項法案改革清單，卻被民進黨立委陳培瑜揪出，簡報中好幾部法案送審委員會有誤，她質疑「這樣真的叫最強戰力嗎」？

陳培瑜表示，民眾黨製作的簡報，光是委員會分工就大錯特錯，她說明《促進資料創新利用發展條例》主管機關是數位發展部，應該要交給交通委員會，而非經濟委員會；《老年農民福利津貼暫行條例》是由社會福利及衛生環境委員會主審、經濟委員會及內政委員會聯席，而民眾黨卻以為是由經濟委員會主審。



不僅如此，陳培瑜還指出《戒嚴法》的主管機關是國防部，也不該送交內政委員會審理，應該是由外交及國防委員會主審。還有《台灣未來帳戶特別條例草案》是由社會福利及衛生環境委員會主審，而非財政委員會，光是1頁簡報就出現3處錯誤，陳培瑜質疑黃國昌繼續主導的民眾黨團，真的可以被人信任嗎？黃國昌已經卸任立委，遞補的名單為前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中配李貞秀、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳及台中市議員陳清龍。

原文出處：快新聞／民眾黨提民生優先法案 綠委1頁簡報揪3處錯誤：真的叫最強戰力嗎

