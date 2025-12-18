民眾黨提立院延會至1/31！協商「15分鐘破局」 明天院會或將表決

記者楊士誼／台北報導

協商約15分鐘後，立法院延會案因無共識而散會。另此案已過一個月協商期，明天的院會或將表決。（圖／記者楊士誼攝影）

民眾黨提案將本屆立院第四會期延長至明年1月31日止，引發議論。今（18）日由立院民眾黨團總召黃國昌召開黨團協商，民眾黨稱，行政院違法不依照三讀通過且總統公布實施的法律編列預算，因此無法審議總預算；民進黨團則表示，立院自己不審預算就要延會，顯然理虧；國民黨僅表示贊成延會。協商約15分鐘後，因無共識而散會。另此案已過一個月協商期，明天的院會或將表決。

民眾黨立委陳昭姿稱，政府不願為軍人加薪，也不編列警消退休金相關預算更拒絕撤回總預算，因此導致明年總預算無法付委審查，即便政院願意補編預算也剩下不到兩週可審議，故提案延會至1月31日止。民進黨團書記長陳培瑜表示，黨團對延會案感到荒謬，很多法案藍白根本不該抽出來，而是好好討論，包含黨產條例、衛廣法等，程序委員會也超過7、8百次阻擋國安法案；院版財劃法也送進程序委員會，但也一再阻擋，到第四會期要提出延會的說法、藉口都相當荒謬，為了延會而延會，民進黨無法接受。

國民黨團首席副書記長林沛祥僅表示，贊成、認同民眾黨的延會提案。民眾黨團幹事長鍾佳濱則表示，立法院自己不審查總預算，再說時間不夠需要延會，顯然有點理虧；且立法院現已違反「應於會計年度結束前一個月審議完竣」的規定，自己未能依法履行義務，卻要立法院全體配合撤回要求，以至於立委、公務員配合延會，恐讓公帑虛擲，他也質疑，立法院是否有錢支應延會的預算？黃國昌則回應，立委開會沒有額外再領出席費。再者，立法院公務員有服勤相關規定，不會影響其薪水，然延會導致的加班費、水電費會增加多少錢，需由秘書處提供資料參考。

進入第二輪發言，陳昭姿稱延會的成本可以計算，但造成延會的責任也要好好算一下，行政院違法編列總預算，沒有將三讀通過且總統公布實施的法律，沒有依其內容編列預算，這樣不合法的預算怎麼審理？行政院應趕快提出來正確的預算與內容，願意等也想好好做，所以提出延會案。

鍾佳濱隨後向黃國昌表示，請秘書處回答的問題尚未有解答，黃國昌則稱他沒權力指揮議事人員，然因協商無法達成共識，依相關規定辦理，隨即宣告協商結束。

