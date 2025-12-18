民眾黨提立院延會至1/31！朝野協商破局 最快明天院會表決

民眾黨立法院黨團提案本會期延至明年1月31日並召集協商。翻攝國會頻道。



民眾黨立法院黨團提案本會期延至明年1月31日，並在今（12/18）天召集協商，不過朝野無共識，主持協商的民眾黨團總召黃國昌宣布散會；由於此案協商期已超過一個月，預計最快明天就會在院會上進行表決。

民眾黨團上月提案立法院本會期延至明年1月31日，理由是行政院在明年度總預算案中，未依法編列經立法院三讀通過的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》相關預算，刻意排擠軍人加薪與警消退休金替代率提高的經費，而且截止11月13日為止，行政院依舊不願依法追加編列預算，由於總預算案有待立法院審查，因此延長會期。

此案在院會逕付二讀後，民眾黨團今天下午召集黨團協商，幹事長陳昭姿表示，政府口口聲聲要抗中保台，卻不願意替真正站在第一線、以生命保衛國家的軍人投入必要預算，「請問這樣的態度如何讓國軍有士氣？如果讓人民相信國防？」她也說，警察工作風險非常高，因公出現重大傷亡的機率比其他公務員高，行政院卻拒絕提高警消退休金替代率。

陳昭姿指出，距離原會期結束時間（12月31日）只剩2週時間，就算行政院願意補編預算，立法院也沒有足夠時間為人民監督，因此主張本會期延至明年1月31日。

不過民進黨團幹事長鍾佳濱質疑，藍白一直不讓總預算案付委審查，卻又說時間不夠，這個顯然就有點理虧，而且延會一個月，所有立委、助理、公務人員都必須配合，恐怕會耗費公帑，所以要請主持協商的黃國昌去了解一下，明年度立法院預算夠不夠，如果不夠，就是先想辦法支應。

黃國昌說，不管是開會還是休會，立委薪水都不會有任何變動，另外，立法院職員薪水也不會有什麼影響，至於加班費、水電費會增加多少錢，他會請秘書處同仁準備資料。

最後，經過二輪發言後，朝野無共識，黃國昌宣布散會；由於此案協商期已超過一個月，預計最快明天就會在院會上進行表決。

