民眾黨提軍購特別條例版本 阿童批綠營「集體降智」人身攻擊

民眾黨日前提出軍購特別條例自提版本，將預算規模從行政院版的1.25兆元調整為4000億元，並納入更多細項與金額明細，引發民進黨強烈反彈。

前台北市議員童仲彥在《品觀點》節目《阿童之聲》中批評，綠營立委與政論名嘴為反對民眾黨版本，竟以人身攻擊取代政策辯論，甚至出現改編兒歌、模仿超慢跑等行為嘲諷黃國昌，直言民進黨「集體降智」、「秀下限」。

童仲彥指出，民眾黨提出自己的版本，反而讓原本無法付委的行政院版有機會併案討論，民進黨理應樂見其成，卻選擇氣急敗壞地批評。他質疑，立委吳思瑤以「人憨看臉就知道」評論民眾黨提案，已構成人身攻擊；而范雲在臉書拍攝「22秒超慢跑」影片諷刺黃國昌，更讓人難以理解一位大學教授為何從政後變成如此。

對於民進黨內部的反應，童仲彥分析背後隱藏派系鬥爭因素。他認為，新潮流系不願讓軍購案協商的功勞落在總召柯建銘身上，因此刻意阻撓雙柯會後開啟的朝野協商契機。

童仲彥強調，民眾黨並非要擋軍購案，而是希望透過更透明的程序進行討論，若有爭議應在委員會逐條審議，而非在媒體上進行無謂的口水戰。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《阿童之聲》！

