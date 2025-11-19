民眾黨提2026大選協調機制最晚3月確定 鄭麗文：時間點相當合理

各界矚目國民黨與民眾黨「鄭黃會」19日下午3時登場，國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）握手致意。（陳薏云攝）

各界矚目國民黨與民眾黨「鄭黃會」19日下午3時登場，2026地方選舉是否能藍白合受矚目。民眾黨祕書長周榆修曾說，希望最晚能在明年3月前，能確定民調整合方式。對此國民黨主席鄭麗文今表示，周所提的時間點相當合理。

此次鄭黃會全程公開，因此對外談話內容多為宣示性談話。現場媒體相當關心近在眼前的2026年地方選舉。由於周榆修過去曾提及，希望在明年3月前確定民調整合方式。鄭麗文今被問及此事也給予肯定。

鄭麗文說，如果說兩黨都有非常優秀的人選，也有高度的意願，那勢必要透過一個機制，來產生社會上高度認同的真正最強的人選，相信未來民調一定是不可或缺的一個重要的工具。

鄭麗文也說，至於如何進行，要等到未來兩黨針對具體提名作業，或是各縣市不同狀況進行討論時，才會有具體答案，「但周榆修提的是一個相當合理的時間點」。

鄭麗文強調希望從今天開始，兩黨可在各個不同的層面也會有對接的窗口，進行一個密切的磋商，順利完成各縣市的提名作業，所以大概這個時間點，也相當的合理。一步一步都踩得穩健，不故意拖延，

也不要過於倉促。

至於媒體提問若有黨內人士刻意破壞藍白合，兩黨是否會祭出黨紀，鄭麗文則說，希望黨內同志能有誠意，以及對大局的體認，必須放下很多的小我。每個人有意願要爭取提名，就展現最大努力及優勢，讓自己成為最強人選，「但一旦最強人選不是我，就要放下小我，為了大局」。

