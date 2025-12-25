民眾黨搶先徵召2026縣市長人選喊「農曆年前藍白合」 鄭麗文：一切按照時程推動

政治中心／綜合報導這個周末爆出8名國民黨立委到中國廈門參加活動、和負責對台工作的中國官員同桌吃飯、聊聊天，公督盟痛批他們回來就揚言"繼續卡國防預算"，到底是"中華民國立委、還是中華人民共和國立委"。被問到去中國會不會洩密，翁曉玲倒是火氣很大，說政府有本事去調查，難道國安局是白幹的嗎？立法院別再亂卡：「破壞民主全民受害。」拿著手舉版，公督盟高分貝怒吼要藍白主導的立法院別再鬧了，更把矛頭指向上周末才跑一趟中國的8名國民黨立委。公民監督國會聯盟理事長謝東儒：「你跑去一個敵對勢力國家，說是為了台灣的台商，（回來）是說台灣國防預算，我要卡住，你們是中華民國的國民黨，還是中華人民共和國的國民黨，是在幹嘛。」氣到爆粗口，也狂批翁曉玲說"自費去中國"，不代表不用交代。翁曉玲在中國還遇到了蔣萬安的父親蔣孝嚴。（圖／民視新聞）公民監督國會聯盟執行長張宏林：「不是用你自己的錢去就了不起，你是中華民國的立委，你也參加秘密會議你不用被管制嗎，這什麼小學生的邏輯。」立委（國）翁曉玲：「請問我是接觸了什麼樣的國防機密，我的索資全部都是跟民生，跟政府機關制度有關，就請你們啟動調查，我們的國安局是白幹的嗎。」翁曉玲說自己沒接觸國防機密，說她會去洩密的人，請拿出證據。（圖／民視新聞）被追問赴中細節，翁曉玲火氣一下子就上來，要政府"有本事自己查證據"，青年世代共好理事長張育萌質問"這次翁曉玲見到廈門台胞工作委員洪春鳳，負責的就是"兩岸融合"，也見到廈門思明區委副書記徐艷，也是"打造兩岸融合發展"，不知道她跟這些人"聊天"，包不包含國防預算。台灣青年世代共好協會理事長張育萌：「（被問）是否有同行的委員，她（翁曉玲）不曉得，會不會見到中國官員，她也不曉得，（難道）默默到廈門國際會議中心，才發現現場有成千上百，中國的台辦官員嗎，這些完全都不需要揭露，並不是國人想要看到的。」兩岸情勢緊張之下，藍委赴中不透明，談的符不符合台灣利益，國人心中有個大大問號。（民視新聞綜合報導）原文出處：轟藍委赴中! 公督盟批"回國就卡國防預算":算哪國立委? 更多民視新聞報導台灣女婿瀧波宏文率團訪台 林佳龍致謝「友台修法」深化雙邊情誼福原愛挺孕肚再婚 爆昔「橫濱男陪上課」疑藏不住！中國快手突被色情直播淹沒！萬人瘋看「伺服器秒被切」

