民眾黨搶攻北屯區議員席次 陳清龍曝還有4選區將提名 11

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

民眾黨佈局2026地方選舉，台中市長部分採藍白合，市議員部分則積極推派人選，最終目標是成立議會黨團，其中最熱門選區北屯區今（28）日是最後一天登記日。民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，目前有3位黨員有意願，但無人登記，登記時間內黨部都歡迎，超額會依選舉辦法先進行協調，最慢在2月底將所有人選報予黨中央。

目前，北屯區有意參選的前中市政府研考會主委吳皇昇表示，今天一定會去登記，時間會再公開，規劃一人前往登記。

市議員江和樹辦公室主任邱于珊則已發出通知，今天上午就會前往登記。反觀中央委員許瑞宏低調表示，還在思考要不要登記，因為他是中央委員，必須為黨做整體的考量。

陳清龍則表示，若是多人登記，依照民眾黨的選舉辦法，會先用協調，若不成功就用全民調產生人選。

「民眾黨做事有效率。」陳清龍表示，另有4區已有黨員表態，包括第2選區（清水、沙鹿、梧棲）、第7選區（南屯區）、第10選區（中區、西區）、第11選區（東區、南區）都有黨員有意願，最快下週開始其它區登記，預計過年前有一波，最慢會在2月底前，把台中市議員提名工作完成，再報黨中央選舉會決定。

民眾黨在台中市布局，目前已提名第13選區（大里、霧峰）現任市議員的江和樹，第4選區（豐原）市議員陳清龍的妻子連小華、第12選區（太平區）的許書豪，以及第6選區（西屯）的咪咪劉芩妤。

照片來源：取自陳清龍臉書

