民眾黨搶攻竹北！柯文哲喊推最強候選人 邱臣遠：不排除任何可能

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲今（8日）在新竹市副市長邱臣遠陪同下，出席青年部、國家治理學院暨新竹黨部舉辦的選戰實務培訓營，並帶領學員揮毫寫春聯、發送春聯，與民眾互動。針對2026竹北市長選舉布局，柯文哲受訪時表示，民眾黨在新竹地區得票率最高，竹北市長選戰當然會推出最強候選人參選；邱臣遠也坦言，個人不排除任何可能，強調自己「沒有選擇戰場的權利」；同樣有意角逐的新竹縣議員林碩彥也回，竹北市長人選應由黨中央決定，會透過公開透明機制產出最合適人選。

柯文哲表示，民眾黨在新竹地區擁有最高得票率，有強大的支持群眾，對民眾黨來說，竹北市長選舉自然會推出最好的候選人來參選，這是今年的重點目標。

媒體追問邱臣遠與林碩彥是否有意參選竹北市長？邱臣遠回應表示，無論是新竹市或竹北市，一直以來都是民眾黨支持度非常高的地區。身為新竹黨部主委，他的責任就是推出最強候選人。不論是他本人或黨內其他有志之士願意爭取服務機會都是好現象，相信透過這個過程，能讓竹北市民感受到民眾黨的誠意。他強調，個人不排除任何可能，沒有選擇戰場的權利，會配合黨中央及民意回饋，做出最強選擇。林碩彥則表示，竹北市長人選應由黨中央決定，屆時會透過公開透明的機制推出最合適候選人，期盼竹北市能旗開得勝、一馬當先，推出最強參選人。

至於新竹縣長是否會比照新竹市長選舉模式進行藍白合作？柯文哲指出，在2026地方選舉，藍白合作是大戰略，希望在新竹縣也是民眾黨跟國民黨協調，一定會只有一組候選人，只要候選人確定以後，都會討論如何合作，原則上還是會藍白合。媒體進一步追問，藍白合機制是否與竹北市長一起綁定？柯文哲表示，黨對黨的談判原則上將由黃國昌與鄭麗文對接，藍白合作是大方向，但具體細節仍將由中央黨部決定。

